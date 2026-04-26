בתוך חודשי המלחמה הארוכים, בין דיווחים קשים מהחזית לפרשנויות באולפנים הממוזגים, צצה פתאום דמות שהפכה לסמל של אסקפיזם טהור. הוא לא לובש מדים, הוא לא נושא נשק, אבל הוא חמוש בנשק לא פחות חזק: חיוך רחב, לבוש לבן בוהק, ומשקפיים שהפכו למותג הכי מזוהה בישראל של 2026.

תומר שלומי, הידוע בכינויו "תומר משקף לבן", הפך תוך לילה אחד מניצב אלמוני לאדם שכל המדינה רוצה לעשות איתו סלפי. אבל כפי שגילה בראיון חשוף ומרגש בתוכניתו של אלי גוטהלף, מאחורי הפריים הנוצץ מסתתר סיפור חיים רצוף מאבקים, דמעות וצלקות של עוני שטרם הגלידו.

"יום בלי פריים הוא יום מבוזבז"

עבור אלו שלא פתחו טיקטוק בחודשים האחרונים (כמו רוב גולשי כיכר השבת ב"ה), תומר הוא האיש ש"צץ" מאחורי כל כתב חדשות, בכל זירה. הוא לא נדחף באגרסיביות, אלא עובר שם בטבעיות, משרה רוגע בתוך הכאוס. "אני לא 'משגע' את המדינה," הוא מתקן את גוטהלף בחיוך, "אני נותן להם טוויסט. ילדים שרצים לממ"דים בלחץ רואים אותי ואומרים 'תומר, שימחת אותי'. זה מה שעושה לי את היום."

אבל הדרך לפרסום לא הייתה קיצור דרך של תוכנית ריאליטי. תומר עבד קשה – אולי הכי קשה בתעשייה. "הייתי ב-400 ימי צילום כניצב," הוא משחזר, "הרווחתי גרושים, 13 שקלים לשעה. עוזרי הפקה היו צועקים עליי 'תעוף מהפריים', הייתי ישן ברכבות כדי להגיע בזמן לצילומים. לא ויתרתי."

הטראומה בצל הצלחת: "לא מסוגל לקנות אוכל"

השיא של הראיון נרשם כשגוטהלף, בעין עיתונאית חדה, מצליח לקלף את שכבות המותג הלבן. מתחת לצמידים הנוצצים מסתתר ילד מקריית אתא שגדל בבית בפריפריה עם מעט מאוד משאבים.

"לא היה קל בילדות," תומר מודה בקול רועד, "לא היה לי כסף לקנות ג'ינס שרציתי, או חולצה. אני זוכר שראיתי ילדים אחרים שותים שלוק בחצי שקל – ולי לא היה. לא ביקשתי מההורים שלי שקל, רציתי להסתדר לבד."

המחסור ההוא צרב בתומר משהו שגם המיליונים (בצפיות, ובקרוב אולי גם בבנק) לא יכולים למחוק. בוידוי מרעיד לב, הוא מגלה למאזינים: "עד היום, אני לא מסוגל לשבת במסעדה ולהזמין אוכל. אני מזמין רק קפה. זה יושב לי שם בראש – אני לא יכול להוציא 100 שקלים על ארוחה. המיינדסט של הילד ששורד נשאר איתי."

"אני לא טרנד חולף. אני באתי לטווח ארוך כדי להיות עם עם ישראל ולשמח אותו."

שר השמחה לענייני העם

סיפורו של תומר הוא סיפור של אמונה. למרות שאיבד את אביו ואת אחייניתו הצעירה בתוך חודש אחד ("תקופה שקשה לדבר עליה"), הוא בוחר להישאר ב"תדר גבוה". הוא מתפלל עם תפילין בכל בוקר, מבקש על החיילים ומייחל לגאולה.

כיום, הוא כבר לא רק "האיש מהרקע". הוא עובד על ספר אוטוביוגרפי, סרט דוקומנטרי על חייו, וליין משקפיים משלו. יש לו אפילו חזון פוליטי מפתיע: "צריך שיהיה במדינה הזאת 'שר לשמחת עם ישראל'. אנחנו מוקפים אויבים, אנשים בלחץ. מישהו צריך לדאוג למורל."

כשנשאל לסיום מה הטיפ שלו לילדים שחולמים בגדול, הוא חוזר למקורות: "רבי נחמן אומר שהשמחה פותחת שערי שמיים. הלכתי עם האמת שלי, קיבלתי סטירות מהחיים, ובסוף הקדוש ברוך הוא פתח לי את הדלת. אל תוותרו על החלום שלכם, גם אם הוא עולה לכם בלילות בלי שינה על מזרונים."

רגע של אמת מאחורי הקלעים:

אלי גוטהלף משתף: "לפני השידור ראיתי את תומר מפנה כוסות קפה ריקות שמישהו השאיר בפינת הקפה. הוא אמר לי: 'אני לא רוצה שמישהו יתלכלך'. באותו רגע הבנתי – המשקפיים אולי לבנים, אבל הלב שלו הוא זה שבאמת זורח."

בסיומו של הראיון, כשתומר מרכיב שוב את המשקפיים הלבנים שלו ומתכונן לצאת אל הרחוב הירושלמי שבו ודאי ייעצר לעשרות סלפים, קל להבין שהמסגרת הלבנה היא לא רק גימיק שיווקי. היא פילטר. דרכה הוא בוחר לראות עולם שבו המחסור של אתמול הוא הדלק של מחר, ובו זיכרון הילדות על השלוק שלא יכול היה להרשות לעצמו, הוא לא פצע – אלא תזכורת לענווה. תומר אולי התפרסם בזכות היכולת להשתחל לפריים של אחרים, אבל בסיפור החיים שלו, ובשיעור שהוא מלמד מדינה שלמה שנמצאת תחת אש, הוא מזמן לא דמות רקע. הוא הגיבור הראשי בדרמה אנושית של אופטימיות חסרת פשרות; כזו שמזכירה לכולנו שגם כשהמסך סביבנו נראה חשוך ומאיים, תמיד אפשר למצוא נקודה אחת של אור לבן ובוהק. תמיד אפשר לבחור פשוט לשמח.