אחרי לילה גשום במיוחד ושישי עם טפטוף ברד שנתן תקווה, השמועות הציפו את הרשת: יהיה שלג, לא יהיה שלג, הצפות, שיטפונות. כדי לעשות סדר, שוחח אלי גוטהלף בכיכר FM עם חזי ליאור סודרי מחברת מטאוטק, וקיבל תמונת מצב ברורה וחדה.

שיא המערכת: גשם כבד, רעמים ורוחות קיצוניות

לדברי סודרי, ישראל נמצאת בשיא מערכת חורפית משמעותית. גשמים חזקים יורדים ברחבי הארץ, מלווים בסופות רעמים וברד, עם משבי רוח חריגים שיכולים להגיע עד כ-100 קמ״ש. המשמעות ברורה: כל חפץ לא מקובע במרפסות ובחצרות עלול לעוף, וההמלצה היא להכניס הכל פנימה.

שלג ראשון כבר כאן

החדשות הטובות לחובבי החורף הגיעו מצפון רמת הגולן, שם החל לרדת שלג ראשון לעונה. גם בחרמון צפוי שלג כבד, כזה שמסמן חורף אמיתי אחרי השנה השחונה שעברנו אשתקד.

ומה עם ירושלים

כאן מגיע החלק המאכזב, לפחות בטווח המיידי. במערכת הנוכחית, שלג בירושלים לא צפוי. סודרי היה חד וברור: אין תנאים מתאימים במערכת הזו לשלג בבירה.

אבל, וזה אבל גדול, התקווה חיה.

התקווה הלבנה עדיין קיימת

לדברי סודרי, החורף רחוק מלהסתיים. החודש הקר ביותר בשנה, פברואר, עדיין לפנינו, וגם מרץ כבר הוכיח בעבר שהוא יודע להפתיע. רק לפני שלוש שנים נרשם שלג בירושלים בפורים, תזכורת לכך שבמזג האוויר הישראלי הכל אפשרי.

איך זה נראה בהמשך השבוע

לאחר שיא המערכת היום, צפויה היחלשות הדרגתית כבר הערב והלילה, עם מעבר למזג אוויר רגוע ונעים יותר. בשלב זה לא נראית מערכת גשם משמעותית נוספת בטווח המיידי, אך סודרי מדגיש שזה עוד יגיע, יחד עם הסיכוי לשלג.

השורה התחתונה

היום - חורף מלא עוצמה: גשם, רוחות, רעמים וברד. בצפון - שלג כבר כאן. בירושלים - לא עכשיו, אבל ממש לא אמרנו נואש.

כמו שסיכם גוטהלף בשידור: משיב הרוח ומוריד הגשם, ואולי עוד נזכה גם ל"מוריד השלג".