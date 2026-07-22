פאנל כיפות שחורות בהגשת יוסי סרגובסקי צפו

קטע מתוך פאנל "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי הפך לאחד הסרטונים המדוברים ברשת, לאחר שח"כ משה אבוטבול מש"ס ומתן יפה, יו"ר תנועת "אל הדגל", התעמתו סביב שאלה לכאורה פשוטה: כמה חיילי צה"ל נפצעו מאז תחילת מלחמת "חרבות ברזל"?

במהלך הדיון שאל יפה, רב־סרן במילואים, את אבוטבול כמה חיילים נפצעו מאז 7 באוקטובר. תשובתו של ח"כ ש"ס: "מדובר באלפים רבים, לפחות בין אלפיים לשלושת אלפים". יפה השיב מנגד כי 24 אלף חיילים נפצעו, והוסיף כי 3,500 מהם נפצעו פעמיים. דקות ספורות לאחר פרסום הקטע החלו להתפרסם ברשתות החברתיות ציוצים ופוסטים שטענו כי אבוטבול אינו מכיר את נתוני המלחמה. אלא שבדיקת "כיכר השבת" מעלה תמונה מורכבת יותר: גם הנתון שהציג יפה אינו הנתון הרשמי של דובר צה"ל.

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מה אומרים הנתונים הרשמיים?

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לפי הנתונים המתעדכנים באתר דובר צה"ל, מאז מתקפת ה־7 באוקטובר נפצעו 6,424 חיילי צה"ל. מתוכם: 958 באורח קשה, 1,572 באורח בינוני ו־3,894 באורח קל. אלו הנתונים הרשמיים של הצבא, המתייחסים לחיילים שנפצעו במהלך הלחימה לפי הגדרות צה"ל.

מנגד, אגף השיקום במשרד הביטחון מפרסם נתון גבוה משמעותית. לפי הודעת משרד הביטחון, כ־22 אלף פצועים התווספו לטיפול אגף השיקום מאז 7 באוקטובר, כאשר 58% מהם מתמודדים עם פגיעה נפשית. עוד נמסר כי בכל חודש מוגשות כ־1,500 פניות חדשות להכרה.

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למה קיים פער כה גדול?

הפער בין המספרים אינו נובע מכך שאחד הגופים טועה, אלא מכך שכל אחד מהם מודד דבר אחר לחלוטין. דובר צה"ל מפרסם את מספר החיילים שנפצעו במהלך הלחימה לפי הגדרות הצבא, בעוד שאגף השיקום מפרסם את מספר הפצועים שנקלטו במערך השיקום.

אגף השיקום אינו סופר רק חיילי צה"ל שנפצעו בקרבות, אלא את כלל מי שנקלטו במערך השיקום בעקבות המלחמה, ובהם גם נפגעי נפש ומקרים נוספים הזכאים להכרה במסגרת האגף. לכן, השוואה ישירה בין שני הנתונים עלולה ליצור תמונה מטעה.

מהבדיקה עולה כי המספר של 24 אלף, שהוצג במהלך הדיון, אינו הנתון הרשמי של דובר צה"ל אלא מבוסס על נתוני אגף השיקום. מנגד, גם תשובתו של אבוטבול, שהעריך כי מדובר ב"בין אלפיים לשלושת אלפים" פצועים, אינה תואמת את הנתון הרשמי של דובר צה"ל, העומד כיום על 6,424.

בסופו של דבר, הוויכוח באולפן לא היה רק על מספר אחד, אלא על שתי הגדרות שונות למונח "פצוע" - נתוני הלחימה של דובר צה"ל מול נתוני השיקום של משרד הביטחון.

מילה לסיום

במערכת "כיכר השבת" מבקשים לציין כי למרות הביקורת בציבור החרדי נגד נבחרי הציבור בכנסת, ח"כ משה אבוטבול וח"כ יצחק פינדרוס נענו להזמנת המערכת והשתתפו בעבר בפאנל "כיפות שחורות". השתתפות בפאנל חי, הכולל עימותים ושאלות בלתי מתוכננות, חושפת כל פוליטיקאי גם לטעויות, לאי־דיוקים ולביקורת ציבורית.

לצד זאת, ישנם לא מעט חברי כנסת ונבחרי ציבור שבוחרים להימנע מהשתתפות בפאנלים מסוג זה ומעדיפים ראיונות אחד על אחד או העברת מסרים באמצעות הודעות לתקשורת. דלת האולפן של "כיפות שחורות" תמשיך להיות פתוחה בפני כלל חברי הכנסת מכל הסיעות.