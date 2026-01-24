המתח הציבורי סביב חוק הגיוס והמלחמה הגיע לשיא חדש באולפן 'כיכר השבת'. בתוכנית 'כיפות שחורות', בהגשת יוסי סרגובסקי, התפתח עימות חזיתי וקשה בין כפיר היימן, המייצג את תנועת המילואימניקים, לבין חיים עויזר ג'י, איש 'הפלג הירושלמי'.

הוויכוח, שהחל סביב חובת השירות בצבא, גלש במהירות לשאלות יסוד על זהות יהודית, נאמנות וערכים. במהלך הדיון הטיח היימן באיש הפלג: "אתה רוקד על הדם של נופלי ישראל", אמירה שזעזעה את האולפן והציתה אש.

"יהדות זה לא רק צבא"

מנגד, חיים עויזר ג'י לא נשאר חייב והציב מראה מול תפיסת העולם החילונית-ציונית. "יהדות זה לשמור שבת, תורה ומצוות", טען עויזר ג'י. "אצלנו יהדות זה בתרגום חופשי עבודת השם. במדינת ישראל עשו 'סוויץ'' – אומרים שיהדות זה להגן על המדינה".

בשיא העימות, תיאר עויזר ג'י את האבסורד, לשיטתו, בתפיסה הצבאית: "לפי הגישה שלכם, דרוזי ותאילנדי יכולים להיות 'יותר יהודים' ממני, רק כי הם התגייסו ואני לא. בן אדם שאוכל ביום כיפור יגיד לי מה זה יהדות?".

התוכנית "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי היא הזירה החדשה והמרכזית באתר 'כיכר השבת', וזו ההזדמנות שלכם להשלים את הפרק שגרם לכל הרשת לדבר.

