כיכר השבת
אולפן "כיכר" רעד | צפו

"אתה קורא לי לא יהודי?": עימות חריף באולפן 'כיכר השבת' סביב שאלת הגיוס

בפאנל סוער של התוכנית 'כיפות שחורות' בהגשת יוסי סרגובסקי, התעמתו כפיר היימן (מפלגת המילואימניקים) וחיים עויזר ג'י (איש 'הפלג הירושלמי') בשאלה שמרעידה את המגזר: מהי יהדות? | "אתה רוקד על הדם של הנופלים" מול "דרוזי יכול להיות יותר יהודי ממני כי עשה צבא" • צפו (כיפות שחורות)

מתוך התוכנית כיפות שחורות (צילום: כיכר השבת)

הסערה באולפן: מי קובע מהי יהדות?

המתח הציבורי סביב חוק הגיוס והמלחמה הגיע לשיא חדש באולפן ''. בתוכנית 'כיפות שחורות', בהגשת יוסי סרגובסקי, התפתח עימות חזיתי וקשה בין כפיר היימן, המייצג את תנועת המילואימניקים, לבין חיים עויזר ג'י, איש 'הפלג הירושלמי'.

הוויכוח, שהחל סביב חובת השירות בצבא, גלש במהירות לשאלות יסוד על זהות יהודית, נאמנות וערכים. במהלך הדיון הטיח היימן באיש הפלג: "אתה רוקד על הדם של נופלי ישראל", אמירה שזעזעה את האולפן והציתה אש.

"יהדות זה לא רק צבא"

מנגד, חיים עויזר ג'י לא נשאר חייב והציב מראה מול תפיסת העולם החילונית-ציונית. "יהדות זה לשמור שבת, תורה ומצוות", טען עויזר ג'י. "אצלנו יהדות זה בתרגום חופשי עבודת השם. במדינת ישראל עשו 'סוויץ'' – אומרים שיהדות זה להגן על המדינה".

בשיא העימות, תיאר עויזר ג'י את האבסורד, לשיטתו, בתפיסה הצבאית: "לפי הגישה שלכם, דרוזי ותאילנדי יכולים להיות 'יותר יהודים' ממני, רק כי הם התגייסו ואני לא. בן אדם שאוכל ביום כיפור יגיד לי מה זה יהדות?".

התוכנית "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי היא הזירה החדשה והמרכזית באתר 'כיכר השבת', וזו ההזדמנות שלכם להשלים את הפרק שגרם לכל הרשת לדבר.

פספסתם? חבל

התוכנית "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי היא הזירה החדשה והמרכזית באתר 'כיכר השבת', וזו ההזדמנות שלכם להשלים את הפרק שגרם לכל הרשת לדבר.

לחצו לצפייה >>

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בכיפות שחורות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר