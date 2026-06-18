כיכר השבת
סערה באולפן כיפות שחורות • צפו

סערת שטר ה-50 שקלים: "המשורר נשוי לנוצרייה; הציונות היא כפירה ואינה חלק מעם ישראל"

העימות באולפן "כיפות שחורות" הגיע לשיא חסר תקדים כאשר נציג הפלג הירושלמי שלף שטר כסף כדי להוכיח את טענתו: "מדינת ישראל בלבלה אתכם" | לטענתו, שאול טשרניחובסקי היה נשוי לגויה ונמצא על השטר כאות כבוד ומבחינתנו הוא כופר | "לא נמסור את הנפש עבור מי שמתנהג כגוי באירופה" • צפו (כיפות שחורות)

5תגובות
העימות מתוך התוכנית כיפות שחורות • צפו
העימות מתוך התוכנית כיפות שחורות • צפו| צילום: צילום: כיכר השבת

הסערה החלה כאשר רב סרן במיל' עו"ד יצחקי גליק מתנועת אל הדגל האשים את אנשי הפלג הירושלמי במיחזור "סיסמאות מקום המדינה", כגון גזירת פאות וכפייה חילונית, שאינן רלוונטיות עוד לימינו.

בתגובה, שלף נציג הרצפניקים שטר של 50 שקלים והטיח בנוכחים:

"יש לי בכיס שטר של 50 שקל. על השטר הזה מופיע אדם בשם שאול צ'רניחובסקי. מדינת ישראל ראתה בו גאווה, אחד המשוררים העבריים הגדולים, חלק מהאליטה, ושמה אותו על השטר הרשמי שלה. אתם יודעים שהבן אדם הזה היה נשוי לגויה במשך 40 שנה? היא לא הייתה סתם גויה, היא הייתה נוצרייה אדוקה שביקשה להיקבר בבית קברות נוצרי-אורתודוקסי!"

לטענתו, השטר אינו סתם פיסת נייר, אלא ההוכחה הניצחת לעיוות המושגי שעליו קמה המדינה. "לכל אחד יש שטר בכיס ויש ויקיפדיה בסמארטפון", קרא באולפן, "וזו הדוגמה המובהקת לכך שהמדינה הזו בלבלה אתכם לחלוטין. חינכו אתכם לערבב בין 'יהודי' לבין 'ציוני'. בין ישראליות לבין היהדות האמיתית – ואין ביניהן שום קשר!"

התוכנית "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי היא הזירה המרכזית באתר 'כיכר השבת', וזו ההזדמנות שלכם להשלים את הפרק שעורר סערה ברשת.

לחצו לצפייה בתוכנית המלאה >>

צה"לחרדיםמדינת ישראלשאול טשרניחובסקייוסי סרגובסקיכיפות שחורות

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3
לא נעים לומר נציג הרצפניקים צודק גם צודק
משה
למה לא נעים...הם צודקים
נכון
2
השבוע השלמתי את כל הפרקים הישנים מסתבר שהם עדיין רלוונטיים ומרתקים שכוייח
יענקי
1
בדיחה טובה... זו העבירה היחידה שהוא עשה, הוא היה חילוני והוא עשה את כל העבירות!
יאיר
אבל נשוי לנוצריה צורם גם לאוזן חילונית
ברור

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