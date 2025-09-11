מדינה שנייה מתנהלת לה בנגב? אמש (רביעי) הוועדה לביטחון לאומי קיימה דיון נרחב בנוגע לבריונות הקשה המתרחשת בכבישי הנגב, לאחר תלונות רבות שהתקבלו במהלך השנה האחרונה בוועדה.

יו"ר הוועדה ח"כ פוגל סיפר מהזווית האישית שלו: "כמי שגדל רוב חייו בדרום ההערכה שלמעלה מ- 50% מהמעורבים בתאונות בכבישים הם נהגים מהמגזר בדואי", זה הדהים אותי טען והוסיף: "כי לפי הנתונים מדובר באירועים של נהגים ללא רישיון, כלי רכב לא כשירים, התנהגות פזיזה והתעלמות מהחוק כאשר חלקם הסתיימו בתאונות ונפגעים או בפעולות אלימות ואיומים", כשהוא מסיים ומדגשי: "אני לא מוריד מהאשמה את התשתיות הלקויות בכבישים, חוסר תאורה ואי הפרדה בין מסלולים ומעקות".

נציג עמותת אור ירוק שהשתתף בדיון, סיפר על תמונת המצב הקשה מכבישי הדרום: זהו "מראה שכיח של עקיפות מסוכנות, נסיעה במהירות מופרזת, שיירות של חתונות עם יריות והשתוללויות ורכבים משופרים נגד כיוון התנועה", לדבריו:" יש פער בין אזורים אחרים בארץ". לדבריו אנשים מדווחים על תחושת פחד ואיבוד ביטחון אישי בכבישים הללו וצריך להוריד לנגב יותר שוטרים וניידות.

סנ"צ דביר ארובס, קצין מחוז דרום במשטרה, שהשתתף בדיון טעו כי "למחוז תכנית סדורה לאכיפת בריונות ומשילות בכבישי מרחב נגב והמטרה היא להתמקד בעבירות חמורות".

מנתונים שהציג לוועדה עולה: מתחילת השנה ניתנו 12,890 דו"חות במרחב נגב העירוני בעבירות של בריונות בכביש, לעומת 11,839 בשנת 2024.

נתונים נוספים שנחשפו בוועדה: בעבירות המשילות החמורות כמו נהיגה בפסילה, שכרות וסמים נפתחו 746 תיקי חקירה, לעומת 576 בשנת 2024 כאשר מתוכם 166 נעצרו לעומת 109 עצורים בשנה שעברה. בנוסף נחשף כי במהלך השנה הקודמת הוגשו 881 כתבי אישום לעומת 680 כתבי אישום השנה, וכי ניתנו 5558 הזמנות לדין לעומת 4311 בשנה שעברה.

במענה לשאלה האם העלייה בנתונים הם בגלל אכיפה מוגברת או עלייה בעבריינות? השיב נציג המשטרה: "אנו נערכים על בסיס שבועי באירועי חתונות עם כוחות גדולים על מנת לעצור את אותם רכבים מתוכם יש ירי ונהיגה פרועה תוך תפיסת רכבים ומעצרים. כיום אנחנו לא נותנים דו"חות אזהרה אלא נוקטים באכיפה מוגברת. בנוסף, אם בשנים הקודמות לא היתה אפשרות לרדוף אחרי עבריינים כיום יש יחידות שמבצעות מרדף עיקש תוך סיכון כדי לבצע אכיפה".

ח"כ פרידמן, העירה וטענה בפני נציג המשטרה כי עדיין המצב קשה, לדבריה: "למיטב ידיעתי יש שתי ניידות תנועה במשמרת בלבד, זה לא הגיוני". עו"ד ליאת אליהו סבן, לשכה משפטית במשרד לביטחון לאומי:" אנו מקדמים הליך בו אחוז גדול של עבירות תעבורה יהפכו להיות מנהליות ורק מקרים חמורים יעברו לבתי המשפט . זה אמור לייעל את ההליכים ולהקל על העומס והעבודה בבתי הדין והתביעה".

לב טליצקי נציגת נתיבי ישראל טענה בדיון כי "בשנים האחרונות אנו חווים במרחב נגב ונדליזם בכל הקשור למקומות בהן יש מצלמה וניסור עמודים לעיתים תוך הפסקות חשמל ופגיעה בתאורת הכביש ללא קשר אם הן תנועה או לא, בנוסף יש פריצה לארונות רמזורים וגניבת מצברים", לדבריה: "אנחנו מקדמים פרויקט תאורה ומעקות בטיחות ואני צופה שהן ינוסרו במקומות בהן נוח לעלות מהשטח לכביש". כשהיא מוסיפה כי יש לקוות כי המשטרה תגביר את האכיפה.