לא משתף אותנו בהחלטות: שרים בממשלה יוצאים בחריפות נגד רה"מ נתניהו והשר רון דרמר, בשל העובדה כי השניים מנהלים מו"מ על היום שאחרי ברצועת עזה, וכל זה מתרחש ללא שקיפות ופריסת הנתונים בקבינט ובממשלה.

על פי הפרסום בווינט, נתניהו ודרמר מנהלים בימים אלו מגעים נרחבים עם ארה"ב בנוגע לנוסח ההצעה שתקבע אלו כוחות ישלטו ביום שאחרי ברצועת עזה, כאשר אותה טיוטה צפויה לעלות לאישור מועצת הביטחון של האו"ם.

השרים בפרט במפלגת הציונות הדתית, חוששים שנוסח ההצעה שתאושר באו"ם תבוא לאישור הקבינט כעובדה מוגמרת - ללא יכולת שלהם לפקח על כך שחמאס יפורק מנשקו ולא יהווה יותר איום על ישראל.

חברת הקבינט המדיני-ביטחוני השרה אורית סטרוק פנתה אמש (שלישי) לראש הממשלה בדרישה לדון בקבינט שיתכנס מחר על עתיד רצועת עזה והכוח הבינ''ל.

בפתח מכתבה כתבה סטרוק: ''טיוטת החלטת מועצת הביטחון בנושא עזה נשלחה כבר לאו"ם, ומזכר ההבנות בין ישראל לארה"ב מנוסח בימים אלה אך אף אחד משני המסמכים הללו, שיקבעו את עתיד עזה ואת הסיכוי למימוש מטרות המלחמה, לא הוצג בפני הקבינט ולא בפני הפורום הקבינטי המצומצם''

עוד כתבה: "חברי הקבינט לא קיבלו אפשרות להביע עמדה ולהשפיע על סוגיות קריטיות כמו הרכב הכוחות שיכנסו לעזה, סמכויותיהם, מיקום פעילותם, הפיקוח עליהם, משמעות הפירוז, הפסקת שלטון חמאס, הפיקוח על הסיוע והשיקום, מעמד הרשות הפלסטינית ושלבי יישום התכנית''.

השרה ציינה כי ''התנהלות זו סותרת את שהובטח בדיון הקבינט האחרון ואינה הולמת התנהלות קואליציונית תקינה בסוגיות קריטיות מעין אלה''.