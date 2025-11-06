כיכר השבת
עתיד רצועת עזה

ביקורות בממשלה: "נתניהו ודרמר מנהלים את המגעים לבד, יביאו החלטה מעל הראש שלנו"

שרים בממשלה מאשמים את רה"מ והשר רון דרמר בניהול מגעים עם ארה"ב על עתיד רצועת עזה, כשזה קורה תוך מידור מוחלט של חברי הקבינט והשרים בישראל | "'התנהלות סותרת ואינה הולמת התנהלות קואליציונית תקינה בסוגיות קריטיות מעין אלה'' (מדיני)

דיון בקבינט המדיני ביטחוני | ארכיון (צילום: קובי גדעון לע"מ)

לא משתף אותנו בהחלטות: שרים בממשלה יוצאים בחריפות נגד רה"מ נתניהו והשר רון דרמר, בשל העובדה כי השניים מנהלים מו"מ על היום שאחרי ב, וכל זה מתרחש ללא שקיפות ופריסת הנתונים בקבינט ובממשלה.

על פי הפרסום בווינט, נתניהו ודרמר מנהלים בימים אלו מגעים נרחבים עם ארה"ב בנוגע לנוסח ההצעה שתקבע אלו כוחות ישלטו ביום שאחרי ברצועת עזה, כאשר אותה טיוטה צפויה לעלות לאישור מועצת הביטחון של האו"ם.

השרים בפרט במפלגת הציונות הדתית, חוששים שנוסח ההצעה שתאושר באו"ם תבוא לאישור הקבינט כעובדה מוגמרת - ללא יכולת שלהם לפקח על כך שחמאס יפורק מנשקו ולא יהווה יותר איום על ישראל.

חברת הקבינט המדיני-ביטחוני השרה אורית סטרוק פנתה אמש (שלישי) לראש הממשלה בדרישה לדון בקבינט שיתכנס מחר על עתיד רצועת עזה והכוח הבינ''ל.

בפתח מכתבה כתבה סטרוק: ''טיוטת החלטת מועצת הביטחון בנושא עזה נשלחה כבר לאו"ם, ומזכר ההבנות בין ישראל לארה"ב מנוסח בימים אלה אך אף אחד משני המסמכים הללו, שיקבעו את עתיד עזה ואת הסיכוי למימוש מטרות המלחמה, לא הוצג בפני הקבינט ולא בפני הפורום הקבינטי המצומצם''

עוד כתבה: "חברי הקבינט לא קיבלו אפשרות להביע עמדה ולהשפיע על סוגיות קריטיות כמו הרכב הכוחות שיכנסו לעזה, סמכויותיהם, מיקום פעילותם, הפיקוח עליהם, משמעות הפירוז, הפסקת שלטון חמאס, הפיקוח על הסיוע והשיקום, מעמד הרשות הפלסטינית ושלבי יישום התכנית''.

השרה ציינה כי ''התנהלות זו סותרת את שהובטח בדיון הקבינט האחרון ואינה הולמת התנהלות קואליציונית תקינה בסוגיות קריטיות מעין אלה''.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בכיכר בכנסת:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר