שיתוף פעולה היסטורי: שר המשפטים יריב לוין, יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט חה"כ שמחה רוטמן וחה"כ יוליה מלינובסקי ערכו הערב (ראשון) מסיבת עיתונאים מיוחדת לקראת ההצבעה על החוק להעמדתם לדין של מחבלי טבח שמחת תורה שצפויה מחר. לפי יוזמי החוק, 110 חברי כנסת צפויים להצביע בעדו.

הוא אמר: "ימים ספורים לאחר טבח השביעי לעשירי, הנחתי להתחיל באופן מיידי בעבודת מטה שתכליתה להבטיח כי המחבלים ושותפיהם יועמדו לדין ויבואו על עונשם, וכי הדין ימוצה עד תומו. החוק מסדיר זאת, ובכלל זה מסדיר סמכות מלאה למתן עונשי מוות".

לוין הוסיף: "אני מבקש להודות ליושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, ח"כ שמחה רוטמן, ולחברת הוועדה ח"כ יוליה מלינובסקי, אשר יזמו את הצעת החוק שאנו עתידים להשלים את אישורה. ביחד, עלה בידינו לגבש הסכמה רחבה מאוד בכנסת, חוצת מחנות של קואליציה ואופוזיציה, כדי שהליך ההעמדה לדין ההיסטורי הזה, יתקיים על בסיס מוסכם ויזכה לאמון העם כולו".

לדבריו, "מתוך הטבח הנורא קמנו, למען זכרם של הנרצחים, למען משפחותיהם, למען הפצועים בגוף ובנפש, למען מי שנחטפו, ולמען העם כולו, כדי לקיים את חובתנו המוסרית הנעלה: להביא את מבצעי הטבח המזוויע למשפט צדק".

השר הוסיף כי "הצעת החוק היא צדק היסטורי של הטבח הנורא. נקפיד על זה שההליכים המשפטיים יעמדו בכל הסטנדרטים הבינלאומיים".

הוא הוסיף כי "מדובר במאות נאשמים. אני סמוך ובטוח שהצבא, שלקח על עצמו את האחריות להובלת הביצוע של ההליך, ידע לעשות כל מה שדרוש כדי שנוכל לראות את המשפטים מתחילים בתוך זמן קצר. מאחר ושיש כאן סמכות מלאה להטלת עונשי מוות, עונש כזה אם יוטל גם יבוצע".

יו"ר ועדת החוקה שמחה רוטמן אמר: "יש כאן אירוע נדיר של שיתוף פעולה בין קואליציה לאופוזיציה, בין אנשים שלא מוכנים להסכים מתי שוקעת השמש. היה כאן שיתוף פעולה מלא שלא ראינו בכנסת הרבה זמן. מדובר ברגע היסטורי שדורש להתעלות לאור גודל השעה".

ח"כ יוליה מלינובסקי אמרה: "אנחנו אזרחים יהודים ופטריוטים שאוהבים את המדינה שלנו, ה'ביחד' הזה הוא חשוב. כולנו הרגשנו חוסר אונים, פחד ואימה ב-7 באוקטובר. לא יכולנו לצאת להילחם והנשק שלנו הוא חקיקה - מדינת ישראל תמצה את הדין עם כל מי שפגע בנו".