הנקמה שהשתבשה: האבא הספיק להגיע בזמן והמצית נשבר מול המדובב

פרקליטות המדינה הגישה לאחרונה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד תושב באר שבע בן 54, בגין הצתה והטרדת עד - לאחר שהצית את תריס בית המאפה שבעליו עתידים להעיד נגדו. כך מסרה היום (חמישי) הפרקליטות.

על פי כתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד רננה לוי מפרקליטות מחוז דרום פלילי, נגד הנאשם מתנהל בבית משפט השלום בבאר שבע תיק פלילי בגין עבירות שביצע כלפי א.א, בעלת בית מאפה בעיר, המשמשת כעדה בתיק.

לפני כחודש, בשעות הלילה המאוחרות, הגיע הנאשם אל בית המאפה כשהוא מצויד בבקבוקי נוזל דליק וסמרטוט. הוא הצית את הסמרטוט והצמיד אותו לתריס הגלילה של בית המאפה, שהיה סגור באותה עת. דקות ספורות לאחר מכן הגיע אביה של א.א. למקום, הבחין באש והצליח לכבותה. בתיעוד ממצלמות האבטחה, הנמצא בידי הפרקליטות, נראה הנאשם מבצע את ההסתה כשפניו מוסתרות חלקית.

בבקשת המעצר עד תום ההליכים שהוגשה במקביל ציינה עו"ד לוי כי מעשיו של הנאשם סיכנו את הציבור, וכי רק הגעתו המקרית של אביה של המתלוננת מנעה את התפשטות האש ליתר חלקי בית המאפה ולעסקים סמוכים.

עוד הדגישה את חומרת המעשה, שכן מדובר בהצתת עסק של עדה המיועדת למסור עדות נגדו במשפט פלילי. לנאשם יוחסו כאמור עבירות של הצתה והטרדת עד.

הנאשם גם הודה בפני החוקרת על כמות הבגדים שלבש במהלך ההצתה, הוא גם הודה כשאמר למדובב: "באתי רעול עם 4 חולצות עם קפוצון שרפתי את המאפייה לגמרי מה נשאר רק הלוגו של העסק".