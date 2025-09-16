חסר תקדים: לראשונה מסתנן מסודן יקבל אזרחות ישראלית. זו הסיבה

בית המשפט המחוזי בתל אביב פרסם פסק דין חסר תקדים שבו הורה לתת אזרחות ישראלית למבקש מקלט מסודן, שנישא לאזרחית ישראלית ולהם ארבעה ילדים משותפים. כך דווח היום (שלישי) באתר Ynet.

מדובר בהכרעה שהגיעה לאחר הליך מתמשך של כמעט עשור. האדם שבמרכז הסיפור הגיע מדארפור שבסודן והסתנן לישראל. הוא נישא לישראלית בבית הדין השרעי בשנת 2016. לאורך השנים קיבל אשרת שהייה זמנית מסוג ״א/5״ ועבד במפעל להכנת משטחי עץ.

במהלך המשפט התנגדו הגורמים המנהליים, רשות האוכלוסין וההגירה, לנתינת האזרחות בטענה שהמבקש לא הציג מסמכים רשמיים מסודן, ושאשרת השהייה שהוענקה לו היא על יסוד החלטת ממשלה ולא במסגרת נוהל רגיל. אך עמדתו של המבקש – כי מתקיימים כל התנאים החיוניים: כנות הקשר עם אשתו הישראלית, מרכז חיים בישראל, עמידה בבדיקות ביטחוניות ופליליות – נמצאה על ידי השופטת כנכונה.

פסק הדין גם מותח ביקורת חריפה על ההתנהלות בפרשה, ועל כך שבוצועה “סחבת ממושכת”, עיכוב במענה, ועמידה מחוץ למסגרת נוהלי החוק המחייבים. לטענת השופטת, במקרה הזה החובה המנהלית לשים לב לזכויות האדם, למשפחה וליציבות החיים עולה על שיקולים טכניים.

עו״ד גיא ברנד, שהופיע בשם הזוג, בירך על ההחלטה. הוא צוטט באתר Ynet: "אני מברך על פסק הדין הצודק והחשוב של בית המשפט לעניינים מנהליים, שמסיים מסע ארוך ומתיש למען משפחה ישראלית. פסק הדין, המהווה בשורה משמחת עבור האם וארבעת ילדיה הקטינים, מבהיר שוב כי רשות האוכלוסין וההגירה מחויבת לפעול בהתאם לדין, בהגינות ובשוויוניות.

"פסק הדין יאפשר למשפחה לחיות בביטחון, ביציבות ובכבוד, ומחדד פסיקה חוזרת: אין לפגוע בזכות לחיי משפחה ובטובת קטינים אזרחי ישראל, רק בגלל שאביהם הוא מבקש מקלט שאין באפשרותו להציג מסמכים ממדינתו. מרגע שהוכחו כנות הקשר ומרכז החיים בישראל והרשות בעצמה לא טענה שמבקש המקלט יכול להשיג את המסמכים – תנאים שהתקיימו במלואם במקרה זה – על רשות האוכלוסין לאפשר את קבלת האזרחות, כפי שמורה הדין".