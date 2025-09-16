פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי לנוער מרכז בלוד כתב אישום נגד שלושה קטינים בגילאיי 15 ו-17, תושבי המרכז, ששדדו טלפון נייד ושעון מקטין בן 15 תוך כדי שנאיימים עם מצ'טה ואקדח. כך מסרה היום (שלישי) הפרקליטות.

על פי כתב האישום, מדובר בחברים שרקמו תוכנית עבריינית לשדוד את הקטין. לפני שביצעו את השוד, אחד מהם הציג מצג שווא בפני המתלונן כי הוא חברו, ורוצה להיפגש עמו, כשבפועל הוביל אותו לרחוב בנתניה, שם ארבו לו השניים הנוספים.

בעת ביצוע השוד, חנקו אותו הנאשמים ואיימו עליו באמצעות מצ'טה לצווארו וחפץ דמוי אקדח לראשו, ולא פסקו עד שנטלו את טלפון הנייד שלו והשעון שענד. כתוצאה ממעשיהם של הנאשמים, נגרמו חבלות למתלונן.

כתב האישום, שהוגש ע"י עו"ד טלי קרת מפרקליטות מחוז מרכז (פלילי), מייחס לנאשמים ביצוע עבירה של שוד בצוותא בנסיבות מחמירות. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על המשך מעצרם של הנאשמים עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם.

יצויין עי חל איסור פרסום על כל פרט העלול לזהות את הקטינים. מאחר שמדובר בקטינים לא פורסם כתב האישום המלא ובקשת המעצר.