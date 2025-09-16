פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום נגד שוהה בלתי חוקי, בגין שוד אלים של שעון רולקס יקר במיוחד מאדם מבוגר בן 74. כך מסרה היום (שלישי) הפרקליטות.

על פי כתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד אריאל סיני מפרקליטות מחוז מרכז, הנאשם זכי טאהא, בן 36, תושב הרשות הפלסטינית שהה בישראל ללא אישור כדין.

האירוע התרחש לפני פחות מחודש. בתאריך 24/8 בשעת צהרים מוקדמת ביקש הנאשם הפלסטיני ממכרה שלו, שתגיע לכתובת שנתן לה בפתח תקווה.

המכרה, שהייתה עם אותו אדם קודם לכן ברכב, ביקשה מאותו אדם שיוריד אותה במקום המפגש. בעת הגיעו לנקודת האיסוף, פתח הנאשם את דלת המכונית ואז תקף את הנהג באלימות קשה חרף "פערי הגילאים" בניהם.

אירוע מחריד מזעזע: החברים חנקו נער בן 15 ושדדו אותו עם אקדח דמה קובי אטינגר | 14:13

הפלסטיני תלש מידו של הנהג את שעון הרולקס שענד ונמלט מהמקום. מדובר בשעון בשווי של 218 אלף שקל. לאחר מכן נמלט מהזירה. לנהג נגרמו חבלות רבות והוא נזקק לטיפול רפואי.

לאחר השוד, יצר הנאשם קשר טלפוני עם הנהג וביקש ממנו לפגוש אותו על מנת להחזיר לו את השעון. בפועל, כאשר המפגש קרה, השליך לעבר רכבו של המתלונן שעון אחר - ועזב את המקום.

כתב האישום מייחס לנאשם ביצוע עבירות של שוד, תקיפת זקן ושהייה בלתי חוקית בישראל. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט לעצור את הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

בבקשת המעצר ציינה הפרקליטות, כי מעשיו של הנאשם מלמדים על המסוכנות הרבה הנשקפת ממנו לציבור, שכן תקף באלימות חמורה אדם מבוגר לאור יום.