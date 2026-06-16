דרמה בבית המשפט: בנט וערוץ TOV הגיעו להסדר מפתיע

בנט עם תומכים | ארכיון ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

אחרי שנה של מאבק משפטי מתוקשר, הגיעה היום (שלישי) לסיומה תביעת הדיבה שהגיש יו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, נגד ערוץ TOV. ההסדר, שקיבל תוקף של פסק דין בבית המשפט, כולל חזרה מטענות חמורות והתחייבות לתרומה משותפת לעמותה לזכר סא"ל עמנואל מורנו ז"ל.

כזכור, בנט תבע את הערוץ על סך 250 אלף שקלים בעקבות פרסומים שגויים שפורסמו בערוץ. במרכז המחלוקת עמדו טענות לפיהן הושקעו 50 מיליון שקלים במרחב המוגן בביתו של ראש הממשלה לשעבר - טענות שהוכחשו על ידי בנט והוגדרו על ידו כשקריות. הסדר משפטי עם מסר ציבורי במסגרת ההסדר שאושר בבית המשפט, ערוץ TOV ואדם אטיאס חזרו בהם מהטענות לפיהן הושקעו 50 מיליון שקלים במרחב המוגן בביתו של בנט. זהו שינוי משמעותי מהעמדה המקורית שהוצגה בפרסומים. למרות הירידה בסקרים: בנט מודיע על מצטרפת חדשה למפלגתו; "בזכות בנה" יוני גבאי | 14:50 עוד סוכם כי שני הצדדים יתרמו, כל אחד, סכום של 10,000 שקלים לעמותה להעמקת הזהות היהודית ע"ש סא"ל עמנואל מורנו ז"ל. בחירה זו משקפת רצון לתת משמעות ציבורית להסדר המשפטי ולהנציח את זכרו של הגיבור שנפל בקרב. קרב הגרסאות לאחר ההסדר למרות ההסדר, נותרו חילוקי דעות בין הצדדים לגבי משמעותו. מערוץ TOV נמסר בתגובה: "בנט התקפל, לא קיבל התנצלות, ושילם. לפי הנוסח המוסכם בבית המשפט, ערוץ Tov לא יתנצל על הפרסום". תגובה זו מנסה להציג את ההסדר כניצחון של הערוץ. מנגד, בכתב התביעה המקורי הדגיש בנט את הצורך של כלי תקשורת לעמוד בסטנדרטים עיתונאיים מחמירים. הוא טען כי "גורמים בעלי ממון משתלטים על כלי תקשורת כדי להגביר השפעה" - טענה שהייתה מרכזית בהליך המשפטי.

בנט והמועמדת החדשה ( צילום: יהב טודלר, מפלגת ביחד )

מגמה של תביעות דיבה בזירה הציבורית

המקרה של בנט מצטרף לשורה של תביעות דיבה שהוגשו בחודשים האחרונים על ידי דמויות ציבוריות. רק לאחרונה דחה בית המשפט המחוזי את ערעורו של עומר נחמני בתביעה שהגיש נגדו העיתונאי עמית סגל, והותיר על כנו פיצוי של 145,000 שקלים.

גם אלי ציפורי הגיע להסדר עם חדשות 12 לאחר תביעת ענק, במסגרתו התחייב להפסיק את השימוש בכינוי "אל-ג'זירה 12". מגמה זו מעידה על רצון גובר של דמויות ציבוריות להתמודד באופן משפטי מול פרסומים שהם רואים כפוגעניים.

יצוין כי בנט נמצא בימים אלה בעיצומה של מערכת בחירות מורכבת, כאשר מפלגתו "ביחד" מתמודדת עם ירידה בסקרים ומתיחות פנימית. ההסדר המשפטי מגיע בתקופה רגישה זו ומאפשר לו להתמקד במאבק הפוליטי.