אירוע חמור ואלים

מהומה בבית המשפט: החשוד התנפל באגרופים על התובע ופצע אותו

חשוד בן 31 מנתיבות תקף באגרופים קצין משטרה בבית משפט בבת ים. הקצין נפצע ופונה לטיפול רפואי. הצהרת תובע הוגשה כנגד החשוד לקראת כתב אישום | פרטי התקרית החמורה (משפט)

אולם בית משפט (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

הצהרת תובע לקראת כתב אישום הוגשה כנגד תושב נתיבות בן 31, לאחר שתקף באופן חמור קצין משטרה בתוך כותלי בית משפט השלום בבת ים. כך מסרה היום (ראשון) המשטרה.

החשוד היכה את קצין המשטרה באמצעות אגרופים וגרם לו לחבלות בגופו.

האירוע התרחש לפני כשבוע. במשטרת ישראל התקבל דיווח על אודות תקיפה של קצין משטרה תובע תעבורה באולם בית משפט השלום לתעבורה בבת ים.

השוטרים מיהרו לזירה, ואז התברר מה אירע. התברר כי החשוד, שנכח באולם בית המשפט, המתין עם בני משפחתו לדיון שהיה אמור להתקיים בגין מעורבות בתאונת דרכים עם נפגעים.

אלא שבמהלך השיחה, שהתקיימה בין התובע (קצין משטרה) לבני המשפחה באולם בית המשפט, החל החשוד, תושב נתיבות בן 31, לתקוף באגרופים את קצין המשטרה.

הקצין אף נפצע כתוצאה מהתקיפה, כך מסרה היום המשטרה, ופונה לקבלת טיפול רפואי.

בהמשך תקף החשוד את המאבטחים, אשר שהצליחו להשתלט עליו. הוא נעצר לחקירה ומעצרו הוארך מעת לעת בבית משפט השלום בתל אביב.

בתום החקירה, הוגשה נגדו הצהרת תובע כאמור, ובימים הקרובים יוגש נגדו כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.

