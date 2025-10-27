בית משפט השלום בתל אביב גזר פסק דין חריג בתיק לשון הרע יוצא דופן, בו חויבו עיתונאי עצמאי בתחום הטכנולוגיה ועובדת לשעבר במשרד תקשורת, לשלם פיצוי של 755,633 שקלים לחברת מיחזור פסולת אלקטרונית.

התביעה טענה כי השניים פעלו כחלק ממסע מתוזמן להשחתת שמו של הגוף ולקידום אינטרסים עסקיים של גורמים מתחרים.

השופט גיא הימן קבע כי מדובר במעשים החורגים מגבולות חופש הביטוי העיתונאי. "אין מדובר בתחקיר עיתונאי, אלא במסע הכפשה שנועד לפגוע בשוק העסקי באמצעות שימוש בתקשורת ככלי ניגוח", כתב השופט.

בכתב התביעה צוין כי הנתבעים פנו ללקוחות מרכזיים של החברה והציגו בפניהם מידע כוזב על הפרות חוק וכי המשך ההתקשרות עם החברה עלול לגרור קנסות כספיים כבדים. לפי פסק הדין, מדובר בניסיון ברור לערער את מעמדה של החברה ולפגוע באמינותה מול לקוחותיה.

עוד קבע השופט כי העובדת שימשה חוליה מקשרת בין החברה לבין העיתונאי, והעניקה למסע ההכפשה "כסות מקצועית". בנוסף, רמז כי מאחורי השניים עומדים גורמים בעלי אמצעים, שעשויים לממן את פעולותיהם ואף לשאת בתשלום הפיצוי.

הנתבעים טענו כי פעלו ממניעים עיתונאיים ותוך תום לב, אך בית המשפט דחה את טענותיהם וקבע כי הפעולה הייתה מסע הכפשה מתוזמן למען אינטרסים עסקיים של צדדים שלישיים.

השופט הדגיש כי סכום הפיצוי משקף את חומרת המעשים ואת הצורך בהרתעה ברורה. "הגיעה העת להציב גבול ברור בין עיתונות חוקרת לבין מסעות הכפשה בשירות אינטרסים עסקיים. מי שינצל את התקשורת לצורכי ניגוח כלכלי, ישלם על כך מחיר כבד", סיכם.