לכלכה על הגן של הילד ותשלם עשרות אלפי שקלים - אפילו שהתנצלה 

פסק דין תקדימי בבית משפט השלום בפתח תקווה קובע כי הפצת מידע פוגעני ברשתות החברתיות על מסגרות חינוך תגרור פיצוי כספי משמעותי.

השופטת זהבית חמו קיבלה את תביעתה של לינור בניטה, מנהלת גן "לולי" בראש העין, נגד אם לילד שנרשם לגן, וחייבה את הנתבעת בתשלום של 62,000 שקלים.

התביעה התמקדה בסדרת פרסומים שהופצו על ידי כספי בקבוצות הורים פעילות, וכן בהודעות פרטיות, בהן נטען לקיומם של ליקויים חמורים לכאורה בטיפול בילדים ולפגיעה קשה באמון הקהילה בגן.

התובעת טענה כי הפרסומים הציגו מצג שווא, כולל טענה בדבר תביעה ייצוגית כנגד הגן (אשר לא התקיימה), וגרמו לנזק מיידי למוניטין הגן ולחשש בקרב הורים מקומיים.

השופטת חמו התרשמה כי היקף הפרסומים והפנייה הממוקדת לקהל היעד הרלוונטי – הורי הגן והקהילה בראש העין – העצימו את הפגיעה במוניטין ובאופן התנהלות הגן.

בית המשפט קבע כי הצגת הדברים כעובדות ולא כדעה אישית יצרה תחושת סכנה ממשית, ופגעה קשות ביחסי האמון בין הגן להורים בתוך המרחב הקהילתי.

במהלך ההליך המשפטי, נרשמה התנצלות מפורשת של הנתבעת בפרוטוקול הדיון. האמא ציינה: "פרסמתי פוסטים ותגובות ביחס לגן לולי, טענתי לליקויים בהתנהלות וכי אני 'מצילה ילדים' מרישום. הוגשה נגדי תביעה, הבנתי כי שגיתי ואני מתנצלת על כך".

על אף טענתה של כספי כי פעלה מתוך תחושה אישית וללא כוונת פגיעה ישירה, בית המשפט קבע כי הפצת המידע הרחבה והטעיית הציבור בהצגת עובדות שגויות העצימה את הנזק. לאור חומרת המעשים, היקף ההפצה והשפעתם השלילית המיידית על המסגרת החינוכית, חויבה הנתבעת בתשלום הפיצויים הנזכר לעיל.