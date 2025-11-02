אחד ממקרי ההצתה ( צילום: דוברות המשטרה )

שוטרי היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב ירקון במשטרת ישראל עצרו שבעה חשודים, בחשד למעורבות באירועי סחיטה באיומים - על רקע סכסוך ירושה שהחל לפני כחמש עשרה שנה. ביום חמישי האחרון הוגשה הצהרת תובע נגד ארבעה מהחשודים המרכזיים. כך מסרה הבוקר (ראשון) המשטרה.

החקירה נוהלה במהלך החודשים האחרונים, באופן סמוי, על ידי היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב ירקון. במוקדה עמדו מספר חשודים, שעל פי החשד היו מעורבים באירועי הצתות דירה ורכב, ובהשלכת רימון לעבר בית פרטי. כלל האירועים התרחשו בעיר רמת השרון והחלו בשנת 2023, על פי החשד. לפני כשבועיים, בתאריך 20.10.25, עם המעבר של החקירה לגלויה - נעצרו מספר חשודים שעל פי החשד מעורבים באופן ישיר ועקיף בביצוע העבירות.

בקבוק דלק הושאר כאיום בחזית הרכב ( צילום: דוברות המשטרה )

מהחקירה עולה כי הסכסוך שבגינו בוצעה הסחיטה נובע ממחלוקת על ירושה בין בני משפחה, כאשר האיומים והמעשים הפליליים הופנו כלפי עורכי הדין שטיפלו בתיק הירושה בבית משפט אזרחי.

חוקרי יחידת יל"פ מרחב ירקון השתמשו באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, גבו עדויות רבות ואספו ראיות כנגד החשודים.

הצהרת התובע, שהוגשה על ידי הפרקליטות, מתייחסת לארבעה מעורבים - שלושה תושבי אזור השרון בני 64, 48 ו-42 ותושב חולון בן 27.

המשטרה מסרה כי בימים הקרובים צפויה פרקליטות תל אביב להגיש כתב אישום חמור בצירוף בקשה למעצרם עד תום ההליכים.