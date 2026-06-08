פרקליטות מדינת ישראל הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד כתב אישום חמור נגד עמרן סרסור, אזרח ישראלי בן 26 מכפר קאסם, בגין עבירה ביטחונית של מגע עם סוכן חוץ במהלך תקופת הלחימה.

מכתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד הילה כהן קדוש מפרקליטות מחוז מרכז (פלילי), עולה כי הנאשם ניהל קשר ישיר באמצעות אפליקציית טלגרם עם גורמים הפועלים מטעם ארגון "ח'ליה 48". מדובר בארגון עוין המפעיל קמפייני השפעה מתוזמנים ברשתות החברתיות, שמטרתם העמקת השסע, הפילוג והמחלוקות בתוך החברה הישראלית, לצד עידוד מחאות נגד מוסדות המדינה והממשלה.

"פרופיל פיקטיבי ותכנים מזויפים של נבחרי ציבור"

על פי עובדות כתב האישום, סרסור גויס לשורות הארגון לאחר שקיבל הודעות הסבר מפורטות על יעדיו. בהתאם להנחיות שקיבל ממפעיליו, הוא פתח חשבון פיקטיבי ברשת החברתית X (טוויטר לשעבר) תחת זהות בדויה של אזרח יהודי-ישראלי. בהמשך צורף לקבוצת טלגרם ייעודית שבה הופצו מדי יום תכנים בעברית, שתורגמו עבורו לערבית כדי שיבין את תוכנם. הנאשם בחר מתוכם חומרים שונים ופרסם אותם באופן קבוע באמצעות הפרופיל המזוייף שהקים.

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במסגרת פעילותו, פרסם סרסור שורה ארוכה של פוסטים, קריקטורות, תמונות וסרטונים שנבחרו בקפידה כדי לערער את אמון הציבור בהנהגה, לעורר מחלוקת ציבורית קשה ולעודד מחאה נגד המשך הלחימה. בין היתר, פרסם הנאשם תכנים רגישים שעסקו בסוגיית החטופים וכללו ביקורת חריפה על הממשלה, לצד טענות שקריות לפגיעה מכוונת בחטופים ובחיילי צה"ל.

בנוסף, הפרסומים כללו סרטונים ותמונות ערוכים או מזויפים (פייק ניוז) של נבחרי ציבור ובני משפחותיהם שנועדו לייצר תסכול וכעס בקרב הגולשים, ואף פוסטים מפורשים שקראו לאזרחים לסרב לשרת בצבא.

ניסה לגייס את חברו - ונעצר על ידי כוחות הביטחון

מכתב האישום עולה בבירור כי סרסור פעל מתוך מודעות מלאה לכך שהוא מקיים קשר רציף עם גורמים עוינים למדינת ישראל, ובכל זאת בחר להמשיך לשתף עמם פעולה. במהלך פעילותו, הוא אף פנה לחברו והציע לו לפתוח חשבון פיקטיבי דומה כדי להרחיב את היקף ההפצה, אולם החבר סירב להצעה. פעילותו של הנאשם נגדעה בעקבות פעילות ממוקדת של כוחות הביטחון שהובילה למעצרו.

במקביל להגשת כתב האישום, ביקשה פרקליטות מחוז מרכז מבית המשפט להורות על מעצרו של סרסור עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. בבקשת המעצר הדגישה התביעה את החומרה היתרה שבמעשיו: "הנאשם ביצע עבירות ביטחוניות בזמן שמדינת ישראל מנהלת מלחמה מהקשות שידעה, והכל במטרה להסית נגד המדינה והממשלה, בניסיון לשלח את אזרחי המדינה האחד בשני".