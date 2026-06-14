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פסק דין תקדימי

הישג לישראייר: בוטל החיוב לפצות נוסעים ב-21 אלף ש"ח

איחור של 5.5 שעות אינו מהווה "טיסה שבוטלה". הפיצוי שדרשו הנוסעים הוגדר כ"מופרז ומנופח" – ובית המשפט ביטל לחלוטין את כל החיובים שהוטלו על ישראייר (משפט)

המראה בנתב"ג | ארכיון (צילום: Yossi Aloni/Flash90)

פסק דין דרמטי שניתן השבוע בבית המשפט המחוזי בירושלים מהווה נקודת מפנה בפרשנות חוק שירותי תעופה בישראל: השופטת תמר בר-אשר ביטלה כליל פיצוי של כ-21 אלף שקלים שחויבה חברת ישראייר לשלם לזוג נוסעים, וקבעה כי התביעה המקורית הייתה "מופרזת ומנופחת". ההכרעה מציבה גבולות ברורים לזכאות לפיצויים במקרי שינויים בלוח טיסות, במיוחד בנסיבות ביטחוניות.

הפרשה החלה כאשר זוג רכש כרטיסי טיסה לבודפשט תמורת 440 דולר. יום לפני המראה המתוכננת, עודכנו הנוסעים כי לוח הטיסות השתנה בעקבות המצב הביטחוני, והם שובצו לטיסה חלופית באותו היום – באיחור של כ-5.5 שעות בלבד. בני הזוג בחרו שלא לטוס, והגישו תביעה בסך 29 אלף שקלים. בית המשפט לתביעות קטנות קיבל את התביעה בחלקה, וחייב את ישראייר בתשלום של כ-21 אלף שקלים.

"לא סבירה ולא מידתית"

אולם בערעור שהגישה ישראייר, התמונה התהפכה לחלוטין. השופטת בר-אשר הבהירה בפסק דינה כי על פי חוק שירותי תעופה, "טיסה שבוטלה" מוגדרת ככזו שלא התקיימה כלל או שהמריאה באיחור של שמונה שעות לפחות. במקרה הנדון, הנוסעים קיבלו חלופה בטווח זמן של 5.5 שעות – הרבה מתחת לסף המזכה בפיצוי.

השופטת מתחה ביקורת חריפה על פסק הדין המקורי: "החיוב בסך 21 אלף שקלים עבור עסקה שעלותה כ-1,190 שקל הוא תוצאה לא סבירה ולא מידתית שאין לה מקום". היא הוסיפה כי סכום התביעה המקורי היה "מופרז ומנופח", וביטלה את כל החיובים שהוטלו על חברת התעופה.

פסק הדין מעביר מסר ברור לציבור הנוסעים: שינוי קל בלוח הזמנים, במיוחד בנסיבות ביטחוניות, אינו מהווה עילה להפקת רווחים משפטיים מופרזים. ההכרעה מצטרפת לשורה של פסקי דין אחרונים שדנו בזכויות נוסעים מול חברות תעופה, ומבהירה את גבולות האחריות בתקופות משבר.

מטוס חברת 'וויזאייר' (צילום: shuterstock)

השלכות על ענף התעופה

ההכרעה המשפטית מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד עבור ענף התעופה בישראל. בחודשים האחרונים, חברות התעופה הישראליות נאלצו להתמודד עם אתגרים ביטחוניים חסרי תקדים, שהובילו לשינויים תכופים בלוחות הטיסות. רק לפני מספר שבועות, הודיעו חברות התעופה על הקלות בתנאי ביטול כרטיסים על רקע המתיחות הביטחונית.

פסק הדין מבהיר כי חברות התעופה אינן נדרשות לשלם פיצויים אוטומטיים בכל מקרה של שינוי בלוח הזמנים, אלא רק כאשר מתקיימים התנאים המפורטים בחוק – ביטול מוחלט של הטיסה או איחור של שמונה שעות לפחות. במקרים אחרים, על הנוסעים להוכיח נזק ממשי ומוחשי.

יצוין כי בתקופה האחרונה נרשמה עלייה משמעותית במספר התביעות נגד חברות תעופה, חלקן בסכומים גבוהים במיוחד. פסק הדין הנוכחי עשוי להוות תקדים חשוב שיסייע לבתי המשפט להבחין בין תביעות לגיטימיות לבין ניסיונות לנצל את המצב הביטחוני למטרות כלכליות.

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