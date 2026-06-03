"בית משפט אינו מכונה": השופט שבלם את בנק לאומי

בנק לאומי ( צילום: כפיר סיון )

יום עבודה שגרתי בבית משפט השלום בתל אביב הפך לרגע של התעוררות משפטית, כאשר השופט אלישי בן יצחק סירב לחתום על בקשה "טכנית" של בנק לאומי לקבלת פסק דין נגד לקוח בגין חוב של כ-115 אלף שקלים. במקום החתימה השגרתית, פרסם השופט החלטה מנומקת ומטלטלת העוסקת ביסודות הצדק וזכותו של אדם להישמע.

התביעה הוגשה נגד הנתבע לאחר שלטענת הבנק לא פרע את יתרת החוב בחשבונו. הבנק צירף אישור ממשרד הפנים ותצהיר של שליח מטעמו, שדיווח כי הנתבע סירב לחתום על מסמכי התביעה בביתו. על בסיס נתונים אלו, ביקש הבנק מהשופט להוציא פסק דין ללא דיון נוסף – הליך שנתפס כשגרתי במערכת המשפט. "אין למנוע מנתבע את יומו בבית המשפט" אך השופט בן יצחק סירב ללכת בדרך הקלה. בהחלטתו החריגה, המשלבת מקורות מהמשפט העברי יחד עם פילוסופיה יוונית, הבהיר כי "בית משפט אינו מכונה להפקת פסקי דין". לדבריו, זכות הגישה לערכאות היא אבן הפינה של שלטון החוק, ואין למנוע מנתבע את יומו בבית המשפט רק בשל טפסים שלא מולאו או הודעות שלא הגיעו ליעדם. חשד חמור: מאבטח אפשר לעובדים לרגום באבנים את מפגיני "הפלג" | צפו משה בשן | 02.06.26 סכנה בפעמון הדלת: לקוח נזעם הגיש תביעה לאחר תגלית מפתיעה משה בשן | 02.06.26 השופט מתח ביקורת חריפה על הנטייה להסתמך על תצהירי שליחים "שבלוניים". הוא הבהיר כי בעידן הטלפונים החכמים, על שליח מוטלת החובה לתעד את המסירה באופן מהימן – למשל באמצעות סרטון וידאו – כדי לוודא שמי שעומד מולו הוא אכן האדם הנכון. "אין לנקוט בדרך הקפנדריא", קבע השופט, כשהוא מאזן בין זכותו של הבנק לגבות את חובו לבין החובה להבטיח הליך הוגן.

האור שניצח את החושך בפסק דין תקדימי ( צילום: ב"מ )

משפט עברי ופילוסופיה יוונית במסגרת אחת

ההחלטה בולטת גם בשילוב הייחודי שלה בין מקורות מהמשפט העברי לבין עקרונות מהפילוסופיה היוונית. השופט בן יצחק הדגיש כי העיקרון של "פיו של אדם הוא עדו" – המוכר היטב בהלכה – חייב להיות מלווה באחריות ובדיוק, במיוחד כאשר מדובר בהליך משפטי שעלול לשלול מאדם את זכותו להתגונן.

בסיום החלטתו, הורה השופט לבנק לאומי לבצע מסירה מחודשת וקפדנית של התביעה – באמצעות דואר רשום ואמצעים דיגיטליים – ורק לאחר שיוכח כי כל האפשרויות מוצו, יחליט האם לקבל את הבקשה. ההחלטה מהווה תזכורת חשובה לכך שגם בעידן הדיגיטלי, זכויות היסוד של הפרט אינן ניתנות לוויתור.

פסק הדין מצטרף לשורה של החלטות שיפוטיות בשנים האחרונות, המבקשות לאזן בין יעילות ההליך המשפטי לבין שמירה על זכויות הנתבעים