בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר בסוף השבוע עונש של 24 חודשי מאסר בפועל ופיצוי בסך 50,000 ₪ על מנהלת גן בחולון, שהורשעה יחד עם שתי הסייעות לאחר שהודו בכ-300 אירועי תקיפה והתעללות נפשית מתמשכת כלפי ילדים קטנים חסרי ישע.

הפרקליטות מסרה כי הסייעת נידונה ל-18 חודשי מאסר בפועל ולפיצוי בסך 30,000 ₪ והסייעת הנוספת נידונה לעונש מאסר של 12 חודשים ולפיצוי של 10,000 ₪.

הנאשמות הודו במסגרת הסדר טיעון כי היכו את הפעוטות באופן עקבי ושיטתי, תוך ניצול יחסי התלות של הפעוטות בהן, והורשעו בביצוע עבירות רבות של התעללות בקטין או חסר ישע, תקיפת קטין או חסר ישע הגורמת חבלה של ממש, ועוד. ההסדר נערך לאחר הליך גישור ובהמלצת השופטת המגשרת אשר צפתה בסרטונים המתעדים את התנהלות הנאשמות בגן.

בשלב הטיעונים לעונש, עתרה הפרקליטות להשית על הנאשמות עונשי מאסר משמעותיים בין 6-4 שנות מאסר בפועל, וכן לחייב כל אחת בתשלום פיצוי גבוה של 250 אלף ₪ להורי הפעוטות. הפרקליטות הדגישה בטיעוניה, כי מדובר במעשים חמורים ביותר, שחזרו ונשנו כלפי פעוטות רכים, תוך ניצול כוח ומעמד, וגרמו לפגיעה קשה בילדים ובמשפחותיהם.

כתב האישום שהוגש על ידי עו"ד יונתן טל מפרקליטות מחוז ת"א מגולל מסכת התעללות ותקיפה ממושכת כלפי ילדים קטנים חסרי ישע בגן, בין הגילאים שלושה חודשים ועד כשלוש שנים. שלוש הנאשמות תקפו את הפעוטות בתדירות יומיומית, בכך שמשכו אותם בידיהם וברגליהם, גררו אותם, הטיחו בחוזקה על מזרנים או על כיסאות, השליכו אותם ובעטו בהם.

על רקע מעשיהן של הנאשמות, סבלו הפעוטות מהפרעות התנהגות שונות ובפרט הפרעות שינה, הפרעות אכילה, התקפי זעם והתפרצויות אלימות.

עוד נמסר כי הפרקליטות תשקול אם יש מקום להגשת הערעור לאחר בחינת גזר הדין.