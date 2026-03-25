חתימות מהקבר: עוקץ המקרקעין של עורך הדין מהצפון

במשך כמעט שני עשורים, עורך דין מהצפון הפעיל מנגנון הונאה מתוחכם שהפך אותו לאדריכל של אחת מפרשות המקרקעין החמורות בישראל. בשיטתיות קרה, הוא איתר "טרף קל" – קרקעות השייכות לאנשים שהלכו לעולמם או לישראלים החיים מעבר לים, וזייף את חתימותיהם כדי להעביר את הבעלות לידיו או לידי קונים תמימים. אתמול (ראשון), בבית משפט השלום בחיפה, הגיע לסיומו מסע ההונאה המטלטל, כשגזר דין חריף חשף כיצד מי שאמור היה להיות נאמן החוק, הפך לעבריין שערער את האמון במקצוע עריכת הדין כולו.

השופטת כרמית פאר-גינת לא חסכה במילים קשות כשהיא משרטטת את דפוס הפעולה של הנאשם. לפי גזר הדין, מדובר בעורך דין שהורשע ב-17 אישומים שונים הכוללים עשרות עבירות של מרמה, זיוף ועבירות מס. "לא מדובר במעידה רגעית", הדגישה השופטה, "אלא בפעילות שיטתית ומתוחכמת שנמשכה בין השנים 2008 ל-2024". המדהים במיוחד: גם לאחר שנאסר עליו לעסוק בעריכת דין, ואף בזמן שההליכים המשפטיים נגדו כבר התנהלו, הוא המשיך בביצוע מעשי המרמה בתעוזה בלתי נתפסת.

השיטה: זיוף ב"בטן הרכה" של המקרקעין

השיטה שהפעיל עורך הדין הייתה מתוחכמת ומחושבת. הוא איתר קרקעות שבעליהן החוקיים נפטרו או שהם ישראלים המתגוררים מעבר לים, ולאחר מכן זייף את חתימותיהם במסמכים משפטיים כדי להעביר את הבעלות. כידוע, מקרקעין הם נכס רגיש במיוחד במדינת ישראל, והאמון במערכת המשפטית הוא תנאי הכרחי לתפקודה התקין של שוק הנדל"ן. הנאשם ניצל את הידע המשפטי שלו ואת מעמדו כעורך דין כדי לבצע את המעשים, תוך שהוא משלשל את הכספים לכיסו הפרטי.

בית המשפט קבע כי הנאשם פעל בבצע כסף ותוך ניצול מעמדו המקצועי. "מדובר בנאשם מלומד שהבין היטב את רוע מעלליו", ציינה השופטת פאר-גינת. העובדה שהוא המשיך בפעילות הפלילית גם לאחר שנאסר עליו לעסוק בעריכת דין מעידה על זלזול קיצוני בחוק ובמערכת המשפט.

הקורבנות: "הותיר אותם בפני שוקת שבורה"

בית המשפט תיאר בצורה קשה את הנזק חסר התקדים שגרם הנאשם לקורבנותיו. "הנאשם הוליך שולל מתלוננים רבים שהאמינו למצגי השווא שלו", קבעה השופטת פאר-גינת. עורך הדין מכר קרקעות ללא ידיעת בעליהם החוקיים, שלשל את הכספים לכיסו הפרטי והותיר את הקונים התמימים ללא הכסף וללא האדמה. הנזק, כך נקבע, אינו רק כלכלי אלא גם נפשי עמוק, תוך פגיעה אנושה בכבוד המקצוע ובאמון הציבור במערכת המשפט.

הקורבנות נותרו מול מציאות קשה: חלקם שילמו סכומי עתק עבור קרקעות שלא היו שייכות למוכר, וחלקם גילו שהקרקעות שלהם הועברו לידיים זרות ללא ידיעתם.

העונש: שש שנים מאחורי סורג ובריח

למרות הסדר הטיעון שהביא לסיום ההליך, בית המשפט בחיפה החליט להחמיר עם הנאשם לאור חומרת המעשים הממושכת. "מדובר בנאשם מלומד שהבין היטב את רוע מעלליו", ציינה השופטת. מעבר לשש שנות המאסר בפועל, גזר הדין מעביר מסר מרתיע וחד משמעי לכל מי שמנסה לנצל את הידע המשפטי שלו כדי לגזול רכוש מתוך בצע כסף. עבור הקורבנות הרבים שנותרו ללא רכושם, מדובר בסגירת מעגל לאחר שנים של הונאה ברוטאלית בחסות החוק.

הפרשה מעלה שאלות קשות על הפיקוח על עורכי דין ועל האמון הציבורי במקצוע. כידוע, עורכי דין נדרשים לעמוד בסטנדרטים אתיים גבוהים במיוחד, והפרת האמון הזה פוגעת לא רק בקורבנות הישירים אלא גם במקצוע כולו. עדכונים נוספים בהמשך.