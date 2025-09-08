כיכר השבת
פרשת העלונים בבית הכנסת: מח"ש נגד מפקד תחנת המשטרה וסגנו

המחלקה לחקירות שוטרים המליצה לנקוט בצעדים משמעתיים נגד מפקד תחנת גלילות וסגנו בעקבות חקירת פרשת העלונים בבית הכנסת של ח"כ אדלשטיין. יחד עם זאת ציינו כי אין מקום להעמיד את הקצינים לדין פלילי (משפט)

ח"כ יולי אדלשטיין (צילום: Chaim Goldbergl/Flash90)

המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה (מח"ש) פנתה למפכ"ל המשטרה והמליצה לנקוט ב"צעדים משמעתיים" נגד מפקד תחנת גלילות וסגנו, שנחקרו בפרשת הפצת העלונים בבית הכנסת שבו מתפלל ח"כ יולי אדלשטיין לפני כשנה.

מו כן במליצה מח"ש לבצע הפקת לקחים מערכתית מהאירוע. יחש עם זאת, הוחלט שאין מקום להעמיד לדין פלילי את השניים. ההחלטה התקבלה על דעת פרקליט המדינה והמשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים.

כזכור, לפני כשנה בחודש ספטמבר שעבר הגיעו שלוש נשים לבית הכנסת שבו מתפלל ח״כ יולי אדלשטיין בתל אביב, אז יו"ר ועדת חוץ וביטחון - והניחו פלאיירים עם תמונות החטופים ועם תמונתו של אדלשטיין בהיותו אסיר ציון והכיתוב "שלח את עמי".

למחרת נעצרו הנשים בחשד לעבירות של התפרצות וקשירת קשר לביצוע פשע, והובאו לתחנת משטרת גלילות לצורך חקירתן באזהרה. זאת על יסוד תשתית ראייתית דלה ביותר שלא נבדקה ובחריגה לכאורה מנהלי המשטרה.

בעקבות זאת, נפתחה במח"ש חקירה מעמיקה, במסגרתה בוצעו מכלול פעולות חקירה וכן נחקרו באזהרה מפקד תחנת גלילות, סנ"צ יניב וולבוביץ', וסגן מפקד התחנה, רפ"ק משה קרסקו.

לאחר בחינת חומר הראיות נקבע, כי נפלו פגמים משמעותיים בהתנהלותם המקצועית של הקצינים באשר לטיפול באירוע, תהליכי קבלת ההחלטות והבסיס להן, ובאופן ניהול החקירה. עם זאת, נקבע שהתנהלותם אינה מגבשת תשתית להעמדתם לדין פלילי בעבירה של שימוש לרעה בכוח המשרה.

מעניין מה היתה תגובת מח"ש אחרי מעצרה בשבת קודש של עורכת דין שאמרה למנדבליט "פרשת משפטים בושה". לא זוכר שמישהו קיבל הערה בנושא.
