תקרית קשה ואלימה בבית החשוד; ראש צוות הבילוש במשטרה הורשע

בית משפט השלום בבאר שבע הרשיע בשבוע שעבר ראש צוות בילוש במחוז הדרומי של המשטרה, בעבירות של תקיפה סתם ואיומים.

על פי הכרעת הדין, במסגרת פעילות משטרתית שנערכה לפני כשלוש שנים בפזורת מולדה שבנגב, נערך חיפוש בבית משפחתו של המתלונן ובחצר הסמוכה.

במהלך האירוע, המתלונן נחשד בניסיון להימלט מהשוטרים, ונתפס על ידי שניים מהם.

הנאשם, שסבר כי המתלונן איים על חייו, סטר לו. המתלונן בתגובה הכה את הנאשם, וזה הפילו ארצה.

בעוד המתלונן שוכב על גבו מנוטרל, החל הנאשם להכותו במקומות שונים בגופו. לאחר מכן שלף את אקדחו, כיוון אותו לעבר המתלונן ואיים עליו: "אתה תקבל כדור בראש".

בהכרעת הדין קיבל השופט אמיר דורון את עמדת המחלקה לחקירות שוטרים, שיוצגה באמצעות עו״ד באייש איינאו. השופט ציין כי האלימות שהפעילו הנאשם ויתר המעורבים כלפי המתלונן נועדה "למלא אחר מאווה מסוים, או רצון להעניש המתלונן על התנהגותו הקודמת", וקבע כי אשמתו של הנאשם הוכחה מעבר לכל ספק סביר.

התיק נחקר על ידי צוות דרום במחלקה לחקירות שוטרים.