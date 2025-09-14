כיכר השבת
"תקבל כדור בראש"

תקרית קשה ואלימה בבית החשוד; ראש צוות הבילוש במשטרה הורשע

ראש צוות בילוש במחוז הדרומי במשטרה הורשע בבית משפט השלום בבאר שבע בתקיפת תושב מולדה בנגב ואיום עליו באקדח במהלך חיפוש משטרתי: "אתה תקבל כדור בראש!" (משפט)

אזיקים. אילוסטרציה (צילום: Olivier Fitoussi/Flash90)

בית משפט השלום בבאר שבע הרשיע בשבוע שעבר ראש צוות בילוש במחוז הדרומי של המשטרה, בעבירות של תקיפה סתם ואיומים.

על פי הכרעת הדין, במסגרת פעילות משטרתית שנערכה לפני כשלוש שנים בפזורת מולדה שבנגב, נערך חיפוש בבית משפחתו של המתלונן ובחצר הסמוכה.

במהלך האירוע, המתלונן נחשד בניסיון להימלט מהשוטרים, ונתפס על ידי שניים מהם.

הנאשם, שסבר כי המתלונן איים על חייו, סטר לו. המתלונן בתגובה הכה את הנאשם, וזה הפילו ארצה.

בעוד המתלונן שוכב על גבו מנוטרל, החל הנאשם להכותו במקומות שונים בגופו. לאחר מכן שלף את אקדחו, כיוון אותו לעבר המתלונן ואיים עליו: "אתה תקבל כדור בראש".

בהכרעת הדין קיבל השופט אמיר דורון את עמדת המחלקה לחקירות שוטרים, שיוצגה באמצעות עו״ד באייש איינאו. השופט ציין כי האלימות שהפעילו הנאשם ויתר המעורבים כלפי המתלונן נועדה "למלא אחר מאווה מסוים, או רצון להעניש המתלונן על התנהגותו הקודמת", וקבע כי אשמתו של הנאשם הוכחה מעבר לכל ספק סביר.

התיק נחקר על ידי צוות דרום במחלקה לחקירות שוטרים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחוק ומשפט :

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר