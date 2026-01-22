הפגנה בקפלן ( צילום: Gili Yaari /Flash90 )

בהחלטה חריגה שמעוררת שאלות קשות על מערכת המשפט, ביטל בית משפט השלום בתל אביב היום (חמישי) את הרשעתו של רב פקד מאיר סוויסה, קצין משטרה שהואשם בזריקת רימוני הלם לעבר מפגינים בהפגנות נגד הממשלה בתל אביב. הביטול הגיע שעות ספורות לאחר שסוויסה הורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות של מעשה פזיזות ורשלנות.

השופט קבע בפסק דינו כי "מדובר באירוע אמת מבצעי שהפך בהדרגה להפרות סדר במספר מוקדים. השוטרים היו בתנאים קשים של לחץ פיזי ונפשי והיה חשש לשלומם של השוטרים ושל המפגינים. הצורך לקבל החלטות ולהפעיל שיקול דעת במצבי לחץ מפחית את הרשלנות המיוחסת למאיר". עוד ציין השופט כי "השלכת הרימון בוצעה לאחר שבוצעו הפרות סדר על ידי המפגינים, נוצר כאוס של ממש, יצר קרבה מקסימלית לשוטרים והמפגינים אף זרקו חפצים על השוטרים". לדבריו, השלכת הרימון בוצעה לאחר שהדרגים המוסמכים הכריזו על האירוע כדרגה ג', המאפשרת שימוש באמצעים לפיזור הפגנה כולל רימוני הלם. במסגרת הסדר הטיעון המקורי, ביקשו סנגוריו של סוויסה, עורכי הדין עמית חדד ונעה מילשטיין, להימנע מהרשעתו ולהסתפק בהודאתו בלבד, במטרה לא לפגוע בקידומו במשטרה. הם הציגו עמדות של בכירים במשטרה כדי לבסס את טענתם שמדובר בשוטר מצטיין. במח"ש צפויים כעת לבחון האם לערער על ההחלטה. נחשף: הקצין המתחזה שחדר לחמ"לים בזמן מלחמה - והקליט שיחות סודיות דוד הכהן וב. ניסני | 09:39 עו״ד עמית חדד ונועה מילשטיין המייצגים את מאיר סוויסה מסרו בתגובה: היום בית המשפט העביר מסר לפיו יש לתמוך ולתת גב לשוטרים שמקדישים את חייהם לטובת הציבור, בתנאים קשים ובכפיות טובה לעיתים. אנו מודים לבית המשפט שאימץ את עמדתנו וקבע שאין מקום להרשיע את מאיר בגין מעשים שהוא ביצע בסמכות וברשות המפקדים הבכירים ביותר במשטרה. אחרי שנאלץ לספוג שנים של הכפשות ועלילות דם, מאיר יכול כעת לחזור להקדיש את חייו לתרומה לציבור ולחזור לליבת העשייה של משטרת ישראל.

השר איתמר בן גביר בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף את ההחלטה המקורית. "מדובר בהחלטה שגויה מיסודה, המנותקת מהמציאות המורכבת בה פועלים קציני משטרת ישראל", אמר בן גביר. יצוין כי בן גביר תמך בסוויסה גם בעבר והודיע על כוונתו לקדמו למפקד תחנת משטרה, למרות התנגדות היועצת המשפטית לממשלה.

האירוע המקורי התרחש בשנת 2023, כאשר סוויסה תועד משליך רימון הלם בהפגנה בתל אביב. המחלקה לחקירות שוטרים הגישה כתב אישום נגדו ונגד ארבעה שוטרים נוספים על שהשליכו רימוני הלם לעבר מפגינים. לפי כתב האישום, השוטרים השליכו את הרימונים בניגוד לנהלים ופצעו מפגינים. בהמשך בוטל האישום נגד אחד השוטרים, בעוד שלושת השוטרים הנותרים הועמדו לדין משמעתי והורשעו.

הפרשה מעוררת שאלות קשות על אופן הטיפול של מערכת המשפט בשוטרים שפעלו במהלך הפגנות, במיוחד לאור ההתייחסות השונה לנהגים שדרסו מפגינים חרדים. בעוד שוטרים שפעלו בהפגנות השמאל זוכים להקלות, נהגים שפגעו במפגינים חרדים משוחררים ללא עונש משמעותי, דבר המעורר זעם רב בקרב הציבור החרדי.