360 אלף שקל בגלל ארגזים: מסעדה תפצה עובד ששבר את הגב

יום עבודה שגרתי ב"קופי בר" הסתיים בטרגדיה אישית שהפכה לפסק דין תקדימי. סגן מנהל מחלקת המשלוחים, שנקרא לסייע בעבודה פיזית מאומצת עקב מחסור בכוח אדם, מצא את עצמו סובל מפריצת דיסק ונכות צמיתה לאחר שהרים ארגזים במשקל מצטבר של עשרות קילוגרמים.

השופט אריאל ברגנר, שבחן את הראיות וחוות דעת של מומחה רפואי ניטרלי, קבע בפסק דין נוקב כי המעסיקה הפרה את חובת הזהירות המוטלת עליה. "העובד פעל תחת לחץ לסייע למעסיק שנקלע למצוקה", ציין השופט, והדגיש כי חובת הבטיחות מוטלת על המעסיק בלבד, גם כשמדובר ב"עזרה" של רצון טוב.

"מעולם לא הוכשרתי למשימות כאלו"

בתביעה שהגיש העובד נגד בעלת המסעדה, הוא טען כי מעולם לא הוכשר לביצוע עבודה פיזית מאומצת, לא סופקו לו אמצעי בטיחות, וכי הוא נדחק לבצע את העבודה תחת לחץ כבד. לטענתו, תפקידו היה ניהולי ולא כלל הרמת משאות כבדים באופן שוטף.

מנגד, המסעדה ניסתה להדוף את הטענות וטענה כי מדובר במצב רפואי קדם-קיים ובאשם תורם מצד העובד. ההגנה טענה כי העובד ידע על מגבלותיו הגופניות ובכל זאת בחר לבצע את העבודה.

השופט ברגנר דחה את עמדת ההגנה על הסף. בפסק הדין הוא קבע כי גם אם היו לעובד מגבלות רפואיות קודמות, חובת המעסיק הייתה לוודא שהעבודה מתבצעת בתנאים בטיחותיים, לספק הכשרה מתאימה ולהעמיד ציוד מגן. "אין להעביר את האחריות לעובד שפעל מתוך רצון לסייע", קבע השופט.

360 אלף שקל – מחיר הזנחת הבטיחות

בסופו של ההליך, כפי שפורסם לראשונה בדו"חות המשפטיים, חויבה המסעדה בתשלום פיצויים בהיקף של כ-360 אלף שקל. הסכום כולל פיצויים שנפסקו בבית המשפט וגמלת ביטוח לאומי, ומשקף את העלות הכבדה של הזנחת בטיחות העובדים.

פסק הדין מצטרף לשורה של פסקי דין אחרונים המדגישים את חובת הזהירות המוגברת של מעסיקים. בשבועות האחרונים נרשמה עלייה דרמטית בתביעות נזיקין.

תמרור אזהרה לכל מעסיק

פסק הדין מהווה תמרור אזהרה ברור: גם כאשר עובד מסכים מרצונו לבצע עבודה שאינה בתיאור תפקידו, האחריות המלאה לבטיחותו מוטלת על המעסיק. חובת ההכשרה, אספקת ציוד מגן ויצירת סביבת עבודה בטוחה אינה ניתנת לוויתור.

המקרה מדגיש כי גם עובדים בדרגים ניהוליים זכאים להגנה מלאה, וכי "עזרה" חד-פעמית אינה פוטרת את המעסיק מאחריות. השופט ברגנר הבהיר כי "חובת הבטיחות מוטלת על המעסיק בלבד, גם כשמדובר בעזרה של רצון טוב".

הסכום הכבד שנפסק – 360 אלף שקל – משקף את חומרת הנזק שנגרם לעובד, הכולל נכות צמיתה, כאבים ממושכים ופגיעה ביכולת ההשתכרות. פסק הדין מצטרף למגמה משפטית ברורה של הגברת האחריות על מעסיקים בכל הנוגע לבטיחות העובדים.