כיכר השבת
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בעקבות חסימת אהרן ברק: פעיל הימין מרדכי דוד נחקר במשטרה

לבקשת הפרקליטות, דוד נחקר בחשד להסגת גבול, פגיעה בפרטיות והפרת שלום הציבור לאחר שחסם את רכבו של השופט בדימוס. במערכת אכיפת החוק סבורים: יש מספיק ראיות לכתב אישום (משפט)

3תגובות
מרדכי דוד (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

פעיל הימין מרדכי דוד נחקר בשבוע שעבר באזהרה, לבקשת הפרקליטות, במסגרת חקירת פרשת חסימת רכבו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרן ברק – כך דיווח הערב (חמישי) כתב חדשות 13 אביעד גליקמן.

על פי הדיווח, דוד נחקר תחת אזהרה בחשד לביצוע עבירות של הסגת גבול, פגיעה בפרטיות והתנהגות העלולה להפר את שלום הציבור. החשדות נגדו גובשו בעקבות התקרית שבה חסם את נתיב נסיעתו של השופט בדימוס ברק, אירוע שעורר הדים רבים ואף זכה לאחרונה להתייחסותו של ברק עצמו, שסיפר כי התקרית לא הפחידה אותו.

גורמים במערכת אכיפת החוק ציינו כי לדעתם קיימת בתיק תשתית ראייתית מוצקה ומספקת לצורך הגשת כתב אישום נגד הפעיל. בשבועות הקרובים צפויה הפרקליטות לבחון את חומרי החקירה ולגבש החלטה סופית האם להעמיד את מרדכי דוד לדין.

חקירהחסימהאהרון ברקמרדכי דוד

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0 תגובות

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3
הוא הפושע אין שלום לציבור אם הוא לא בכלא
ההפך הוא הנכון
2
למה הקפלנסטים לא עומדים בפני אותו דין?
למה הקפלנסטים לא עומדים בפני אותו דין?
1
מדינה מושחתת. מהם הקריטריונים לפיהם הוא עבריין והקפלניסטים לא?!
שחר

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