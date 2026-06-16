עו"ד מיכאל ראבילו, מבקר המדינה הנבחר, הגיש היום (שלישי) את תגובתו המקדמית לשורת העתירות בבג"ץ המבקשות לבטל את בחירתו לתפקיד.

בתגובה חריפה דוחה ראבילו לחלוטין את הטענות נגד חוקיות הליך ההצבעה השני בכנסת ומתנער מהניסיונות לייחס לו תלות פוליטית בשל זיקתו המקצועית בעבר לראש הממשלה.

ראבילו מבהיר כי הוא מקבל את התפקיד בתחושת אחריות עמוקה ומחויבות מלאה לכלל אזרחי המדינה, ומדגיש כי כל טענה לניגוד עניינים פוטנציאלי תיפתר כמקובל באמצעות הסדר ניגוד עניינים מפורט שיפורסם לציבור, ולא באמצעות פסילה גורפת של בחירת רוב חברי הכנסת.

חלק מרכזי בתגובה מוקדש לסערה שהתחוללה במהלך סבב ההצבעה השני, אז הותר לחברי הכנסת להיכנס אל מאחורי הפרגוד עם מכשירי טלפון נייד ולצלם את הצבעתם. ראבילו מדגיש כי ההחלטה התקבלה כדין על ידי יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה, לאחר היוועצות משפטית ובהסכמה מלאה של נציגי הקואליציה והאופוזיציה במטרה לשמור על טוהר המידות ולמנוע ספקות. בתגובה מובהר כי הדין הישראלי, תקנון הכנסת וחוק יסוד: מבקר המדינה אינם מכילים כל איסור מפורש על תיעוד עצמי של הצבעה חשאית. עוד נטען כי חברי האופוזיציה, שביקשו בעצמם לעבור להצבעה במתכונת זו באותו רגע, מנועים כעת מלהעלות טענות בדיעבד רק משום שתוצאות הבחירות היו מפתיעות לשיטתם.

התגובה המקדמית הוגשה כמענה לשבע עתירות שונות שאוחדו, המציגות חזית רחבה של האופוזיציה וארגוני חברה אזרחית. בין העותרים נמנים עו"ד יהודה רסלר, התנועה למען איכות השלטון בישראל, סיעת כחול לבן המחנה הממלכתי, ח"כ קארין אלהרר וסיעת יש עתיד. אליהם מצטרפים תנועת הישראלים, יאיא פינק, עמותת אחים ואחיות לנשק, לשכת עורכי הדין בישראל, וכן ח"כ נעמה לזימי בשותפות עם בכירים לשעבר ובהם אלוף במיל' נמרוד שפר, פרופ' רבקה כרמי ותא"ל במיל' עופר לפידות.

ראבילו תוקף את הטענות לפסילתו האישית ומזכיר כי חוק מבקר המדינה אינו פוסל גורמים פוליטיים מובהקים, ואפילו חברי כנסת מכהנים, מלהציג מועמדות לתפקיד. בתגובה נטען כי אם החוק מאפשר לחבר כנסת מכהן שהוא חלק אינטגרלי מהקואליציה להיבחר, מקל וחומר שאין כל פסול בעורך דין מהמגזר הפרטי שלא היה חבר באף מפלגה פוליטית מעולם, גם אם ראש הממשלה נמנה בעבר על לקוחותיו.

כדוגמה היסטורית מציג בא כוחו של המבקר מקרים דומים שאושרו בבג"ץ, כמו מינויו של עו"ד יצחק טוניק ז"ל ששימש כעורך דינו הפרטי של ראש ממשלה לשעבר, ומינוייהם של היועצים המשפטיים לממשלה יהודה וינשטיין וד"ר אביחי מנדלבליט, חרף הזיקה המקצועית ההדוקה שהייתה להם לראשי הממשלה.

התגובה מתייחסת באופן ספציפי לעתירתה של ח"כ נעמה לזימי ומבקשת לדחות אותה על הסף בשל שיהוי מהותי והיותה תיאורטית ומוקדמת, שכן הסדר ניגוד העניינים עדיין לא נערך וממילא מגובש רק עם הכניסה לתפקיד.

בנוסף, הדרישה לפסול את המינוי בשל היעדר תקופת צינון נדחתה על ידי נציגי המבקר הנבחר, שהבהירו כי חובת הצינון בדין הישראלי חלה על מבקר פורש ולא על אדם המגיע מהמגזר הפרטי אל השירות הציבורי. בשולי הדברים, מצביעה התגובה על קושי חוקתי ומעשי ממשי בקבלת העתירות וקיום בחירות חוזרות, שכן הרכב הכנסת השתנה מאז יום הבחירות בעקבות התפטרותו הרשמית של ח"כ בועז טופורובסקי, ובנוסף המועד החוקי לקיום הבחירות כבר חלף.