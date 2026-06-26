"בחר להתעלם מהאמת": ראש אמ"ן לשעבר בהפסד קשה בבית המשפט 

בית משפט השלום בחיפה קיבל השבוע במלואה את תביעת לשון הרע שהגיש ידיד כהן, יו"ר ועד האגודה בכפר ביאליק, נגד האלוף במיל' אורי שגיא, וחייב את ראש אמ"ן לשעבר לשלם לו פיצויים בסך 190 אלף שקלים. מנגד, תביעתו הנגדית של שגיא התקבלה באופן חלקי בלבד, והוא יפוצה ב-5,000 שקלים בלבד בגין הודעת ווטסאפ שפרסם כהן.

בפסק הדין תיארה השופטת סיגלית גץ-אופיר מערכת יחסים עכורה הנמשכת שנים בין שני תושבי הכפר. השופטת ציינה כי אף שהליך משפטי קודם ביניהם הסתיים בעבר בהתנצלות מצד כהן, הסכסוך החריף והוליד את התביעות ההדדיות הנוכחיות.

קביעות בית המשפט: "עדותו אינה מהימנה"

בנוסף לגובה הפיצויים, פסק הדין כולל קביעות של בית המשפט בנוגע לאמינותו של שגיא. השופטת קבעה בפסק הדין כי עדותו של האלוף במיל' אינה מהימנה, וכתבה כי הקצין הבכיר לשעבר "בחר להתעלם מהאמת" לאורך ניהול ההליך.

שגיא, בן 82, הוא יליד כפר ביאליק ובן למייסדי היישוב, המשמש כמושב במועצה האזורית זבולון. בעברו שימש שגיא בעצמו כחבר ועד המושב ואף כיהן כיו"ר הוועד.

הרקע הביטחוני והתוכניות לערעור

הקביעות בנוגע לאמינותו של שגיא מגיעות למול ביוגרפיה ארוכה ורבת פעלים בשירות הציבורי והביטחוני. לפני תפקידו כראש אמ"ן, שימש שגיא כמפקד חילות השדה, אלוף פיקוד הדרום, עוזר ראש אג"ם וראש חטיבת המבצעים במטכ"ל, ואף היה נציג צה"ל במשלחת לשיחות השלום עם לבנון.

את עיקר שירותו הצבאי העביר בחטיבת גולני, ובין היתר לקח חלק במלחמת ששת הימים, במלחמת ההתשה כמפקד סיירת גולני, במלחמת יום הכיפורים ובמלחמת לבנון הראשונה. כמח"ט גולני השתתף גם במבצע אנטבה כאחד ממפקדי הכוחות, ובהמשך פיקד על אוגדת השריון 36 ברמת הגולן. בשנים 1999–2000 עמד בראש צוות שיחות השלום עם סוריה, ובאזרחות כיהן כיו"ר מועצת המנהלים של חברת "מקורות".