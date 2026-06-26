נתניהו הודיע: אתייצב בדיון על רשימת עדי ההגנה

דרמה משפטית: אף שסיים לחלוטין את עדותו, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להתייצב באופן אישי בבית המשפט המחוזי בתל אביב – כך עולה מתוך הודעת עדכון רשמית שהגיש סנגורו, עו"ד עמית חדד, להרכב השופטים פרידמן-פלדמן, בר-עם ושחם.

התייצבותו של ראש הממשלה מגיעה לקראת דיון מיוחד שיזם סנגורו, עו"ד עמית חדד, העוסק בדרישת השופטים מההגנה להגיש מראש רשימה סגורה ומפורטת של כל עדי ההגנה שבכוונתם לזמן להמשך המשפט. על פי החלטה שפרסמה סגנית הנשיאה, השופטת רבקה פרידמן-פלדמן, הדיון העקרוני בנושא זה (לפי סעיף 144 לחסד"פ) ייערך ביום שני, שם תינתן לצדדים האפשרות להשמיע את טענותיהם.

בכוונתם של נתניהו ועו"ד חדד להביע התנגדות נחרצת להוראת השופטים ולנסות להימנע מהגשת רשימה מוגדרת מראש. בהגנה שואפים להמשיך בנוהל הקיים לפיו זהות העד הבא נחשפת רק בסמוך למועד הדיון עצמו, וזאת במטרה לשמור על יתרון אלמנט ההפתעה בניהול קו ההגנה.

לפני דיון זה, ביום ראשון, צפוי להישמע חלק נוסף בעדותו של העד אלי לוי, אשר אמורה להתפרס על פני יום דיונים שלם ומלא. כזכור, לוי הוא מהחוקרים המרכזיים בתיקי האלפים, ובעבר, במהלך חקירתו הנגדית הסוערת על ידי עו”ד חדד, נרשם יום דרמטי באולם כאשר לוי נאלץ להודות בשורה של כשלים שהתגלו במהלך החקירה, ובהם ביצוע פעולות חקירה ללא צו שיפוטי מתאים, תיעוד לקוי של מהלכים ואף היעלמותו של קלסר ראיות שהועבר לפרקליטות. בעוד שבהגנה טענו אז כי מדובר בכשלים חמורים הפוגעים בתקינות ההליך, בתביעה המשיכו לעמוד מאחורי ניהול החקירה

כעת, לאחר שאותו דיון דרמטי הסתיים בשעתו בתום שעות ארוכות, נתניהו יגיע לאולם כדי לעקוב מקרוב אחר המשך יום הדיונים המלא בעניינו של חוקר המפתח.