כיכר השבת
דרמה משפטית

השופטים במשפט נתניהו מאותתים שוב לפרקליטות: "למחוק את אישום השוחד" בתיק 4,000

לאחר תום עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שיגרו השופטים מסר דרמטי וחריף לתביעה והבהירו כי עמדתם לא השתנתה: "עמדתנו מיוני 2023 בעינה עומדת" - המועד שבו המליצו השופטים לפרקליטות לסגת ולמחוק את סעיף השוחד בתיק 4000 (משפט)

6תגובות
משפט נתניהו (צילום: מרים אלסטר, פלאש 90)

דרמה במשפט ראש הממשלה: הרכב השופטים בבית המשפט המחוזי בירושלים שיגר היום (שני) פצצה משפטית לעבר הפרקליטות, המהווה איתות ברור וחד-משמעי לדרישתם למחוק את אישום השוחד נגד ראש הממשלה .

בהודעה רשמית, קצרה ומטלטלת שמסרו השופטים נאמר כי "לאחר שמיעת עדות ראש הממשלה, עמדתנו כפי שהיתה ביוני 2023 - בעינה עומדת".

המסר הברור: למחוק את השוחד בתיק 4000

המשמעות הדרמטית של דברי השופטים מחזירה את התיק ליוני 2023. באותה עת, קיימו השופטים פגישה סגורה ובלתי רשמית בלשכתם עם נציגי התביעה וההגנה, ובה הבהירו לפרקליטות כי ישנו קושי ראייתי ממשי וחוסר סיכוי להוכיח את סעיף השוחד בפרשת בזק-וואלה (תיק 4000). השופטים המליצו אז לתביעה למחוק את האישום החמור ביותר נגד ראש הממשלה – המלצה שנדחתה על הסף על ידי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה והפרקליטות.

היום, לאחר שמיעת עדותו הממושכת של נתניהו על דוכן העדים, מבהירים השופטים כי החקירות והראיות החדשות לא שינו במטר את דעתם, והם עדיין סבורים כי יש למחוק את סעיף השוחד מהאישום.

מכה אנושה לקו התביעה

הודעת השופטים נחשבת למכה מקצועית אנושה ויוצאת דופן לקו שהובילה הפרקליטות לאורך השנים. בפרקליטות קיוו כי עדותו של נתניהו תסייע לחזק את הראיות או לחשוף בקיעים בגרסתו, אולם האמירה הרשמית של ההרכב מוכיחה כי עדות ראש הממשלה רק קיבעה את עמדתם המקורית שהסעיף אינו מחזיק מים.

מנגד, עבור צוות ההגנה של ראש הממשלה מדובר בהישג אדיר ובזריקת עידוד דרמטית, שמציבה סימן שאלה ענק על המשך ניהול המשפט במתכונתו הנוכחית.

בנימין נתניהושוחדבית המשפטתיק 4000משפט נתניהוהפרקליטות

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
זה היה ברור מהתחלה שהם טיפסו על עץ גבוה . מנדלבליט יתן את הדין על זה ,גם בעולם הזה וגם בעולם הבא.
רוני
4
מי יתן את הדין, על שעות על גבי שעות, בזבוז זמן של ראש הממשלה בתקופה כל כך רגישה וחשובה, כל כך הרבה כספים, על חשבון משלם המיסים, עוגמת נפש וכו'. לא מספיק להוציא את האמת לאור, יש להעניש את כל הנוגעים בדבר
יפעת
3
על זה נאמר 'מלאך טוב מברך ומלאך רע עונה אמן בעל כרחו'
שופטים בדימוס
2
בני הישיבות מאותתים ביבי הביתה! קדנציה שלמה רק הבטחת להעביר חוק גיוס ולא עשית
יצחק
מה הקשר כנראה שאתה ברמה איטלקטואלית יותר גבוהה מאיתנו ואחנו לא מבינים
דני
1
השופטים, הפרקליטות והיועמשי''ת, מקומם בכלא.
סתם

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחוק ומשפט :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר