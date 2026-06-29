דרמה במשפט ראש הממשלה: הרכב השופטים בבית המשפט המחוזי בירושלים שיגר היום (שני) פצצה משפטית לעבר הפרקליטות, המהווה איתות ברור וחד-משמעי לדרישתם למחוק את אישום השוחד נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בהודעה רשמית, קצרה ומטלטלת שמסרו השופטים נאמר כי "לאחר שמיעת עדות ראש הממשלה, עמדתנו כפי שהיתה ביוני 2023 - בעינה עומדת".

המסר הברור: למחוק את השוחד בתיק 4000

המשמעות הדרמטית של דברי השופטים מחזירה את התיק ליוני 2023. באותה עת, קיימו השופטים פגישה סגורה ובלתי רשמית בלשכתם עם נציגי התביעה וההגנה, ובה הבהירו לפרקליטות כי ישנו קושי ראייתי ממשי וחוסר סיכוי להוכיח את סעיף השוחד בפרשת בזק-וואלה (תיק 4000). השופטים המליצו אז לתביעה למחוק את האישום החמור ביותר נגד ראש הממשלה – המלצה שנדחתה על הסף על ידי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה והפרקליטות.

היום, לאחר שמיעת עדותו הממושכת של נתניהו על דוכן העדים, מבהירים השופטים כי החקירות והראיות החדשות לא שינו במטר את דעתם, והם עדיין סבורים כי יש למחוק את סעיף השוחד מהאישום.

מכה אנושה לקו התביעה

הודעת השופטים נחשבת למכה מקצועית אנושה ויוצאת דופן לקו שהובילה הפרקליטות לאורך השנים. בפרקליטות קיוו כי עדותו של נתניהו תסייע לחזק את הראיות או לחשוף בקיעים בגרסתו, אולם האמירה הרשמית של ההרכב מוכיחה כי עדות ראש הממשלה רק קיבעה את עמדתם המקורית שהסעיף אינו מחזיק מים.

מנגד, עבור צוות ההגנה של ראש הממשלה מדובר בהישג אדיר ובזריקת עידוד דרמטית, שמציבה סימן שאלה ענק על המשך ניהול המשפט במתכונתו הנוכחית.