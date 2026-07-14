ביעה ייצוגית הוגשה לבית משפט השלום בכפר סבא נגד חברת ספייס מועדוני כושר, בטענה כי שלחה הודעות פרסומת ללקוחות גם לאחר שביטלו את המנוי, בניגוד להוראות חוק התקשורת. התובע טוען כי ההודעות נשלחו באמצעות הודעות SMS ו-WhatsApp ללא הסכמה, לעיתים ללא סימון המילה "פרסומת", ובניגוד לחובת מתן אפשרות הסרה כדין.

על פי התביעה, שהגיש עמית וורגפט באמצעות עורכי הדין אורי אבני ויוחאי חנגה, לאחר שרכש מנוי חודשי לרשת וביטל אותו כעבור מספר ימים, המשיכה הרשת לשלוח אליו שלוש הודעות בעלות אופי שיווקי בניסיון לעודדו לשוב ולהצטרף למועדון, לצד הודעה נוספת שהציעה לו להשתתף בסקר תמורת אפשרות לזכות בהטבה בשווי 1,500 שקלים. לטענתו, ביטול המנוי מהווה על פי החוק הודעת סירוב לקבלת פרסומות, ולכן משלוח ההודעות לאחר מכן נעשה שלא כדין.

עוד נטען כי חלק מהודעות ה-WhatsApp לא נשאו את המילה "פרסומת" כנדרש בחוק ולא כללו את פרטי המפרסם המלאים. בנוסף, לפי התביעה, בחלק מהמקרים לא ניתנה אפשרות הסרה תקינה מרשימת התפוצה, או שהאפשרות היחידה הייתה באמצעות לחיצה על קישור.

התובע מוסיף כי אין מדובר באירוע ראשון. לטענתו, בעבר כבר הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית בעניין דומה נגד חברה אחרת מקבוצת ספייס, שהסתיימה בהסדר פשרה במסגרתו התחייבה הרשת לחדד את נהליה בכל הנוגע למשלוח הודעות פרסומת ולעמידה בהוראות החוק. למרות זאת, כך נטען, ההפרות נמשכו גם לאחר אותו הסדר.

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במסגרת התביעה מבוקש להכיר בהליך כתובענה ייצוגית בשם כלל האנשים שקיבלו לטענתם הודעות פרסומת מהחברה ללא הסכמתם, או לאחר שביקשו לחדול מקבלתן, בשלוש השנים האחרונות. כמו כן, מתבקש בית המשפט להורות לחברה להפסיק את ההתנהלות הנטענת ולפסוק פיצוי לחברי הקבוצה. סכום הפיצוי האישי הועמד על 100 שקלים עבור כל הודעה, בעוד שסכום התביעה הייצוגית הוערך בפחות מ-2.5 מיליון שקלים.

נכון לעכשיו מדובר בטענות התובע בלבד. בית המשפט טרם הכריע בתביעה, וטרם הוגש כתב הגנה מטעם ספייס.