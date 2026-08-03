היום (שני) הודיעו משטרת ישראל ודובר צה"ל כי הוגשו כתבי אישום בפרשת גניבת נשק מבסיס צה"ל בצפון הארץ, שנחקרה במשותף על ידי ימ"ר צפון במשטרת ישראל והמשטרה הצבאית החוקרת. במסגרת הפרשה הוגשו כתבי אישום נגד נגד בשירות מילואים ונגד אזרח בחשד לעבירות נשק, ובנוסף הודיעה המשטרה כי נגד קצין בדרגת רב-סרן, אחיו של הנגד, יוגש כתב אישום בהמשך בחשד לעבירות נוספות.

החקירה החלה לאחר שב-20 ביוני התקבל דיווח באחד מבסיסי מצ"ח על גניבת רובה מסוג M16 מבסיס צה"ל בצפון הארץ. כבר באותו ערב נעצר נגד בשירות מילואים, תושב טבריה בן 30, בחשד שגנב את הנשק מחייל המשרת עמו ביחידה.

בעקבות החשד כי הנשק הועבר לידי גורמים עברייניים, נפתחה חקירה משותפת של ימ"ר צפון במשטרת ישראל וימ"ר צפון במשטרה הצבאית החוקרת. במסגרת החקירה נעצר גם תושב קריית טבעון בן 30, שלפי חומר החקירה קיבל לידיו את הרובה בליל הגניבה.

במהלך החקירה, כך לפי הודעת המשטרה וצה"ל, נחשפה גם רשת של סחר בקוקאין ובסמים קשים נוספים. על פי החשד, תושב קריית טבעון ותושב טבריה בן 34 ניהלו בחודשים האחרונים רשת סחר, כאשר חלק גדול מהסמים סופקו לחיילים בתוך בסיסים בצפון הארץ.

עוד עלה בחקירה כי אחיו של הנגד, המשרת כקצין בדרגת רב-סרן במחנה צבאי בצפון, נחקר בחשד לשיבוש הליכי חקירה ולקשירת קשר לפשע. במהלך החקירה התגלה, לפי החשד, כי הוא סיפק במספר הזדמנויות קנאביס רפואי שקיבל ברישיון לחשודים.

עם סיום החקירה הודיעה פרקליטות מחוז צפון כי תגיש כתב אישום נגד תושב קריית טבעון בן ה-30 בגין סחר בנשק. במקביל, הפרקליטות הצבאית הגישה כתב אישום נגד הנגד המעורב בגניבת הנשק ובסחר בו. בנוסף, שלוחת התביעות בקריית שמונה של משטרת ישראל צפויה להגיש כתב אישום נגד תושב טבריה בן ה-34 בגין עבירות של סחר בסמים, בעוד שנגד הקצין בדרגת רב-סרן צפוי, לפי הודעת הרשויות, להיות מוגש כתב אישום בהמשך.