היועמ"שית לבג"ץ: הממשלה הבאה תכריע על ועדת החקירה ממלכתית

היועצת המשפטית לממשלה הודיעה היום (רביעי) לבג״ץ כי לנוכח הבחירות הקרובות, יש לאפשר לממשלה הבאה להכריע בסוגיית הקמת ועדת החקירה הממלכתית למלחמה. בהתאם לכך, הוצע לבית המשפט לאפשר למדינה להגיש הודעה מעדכנת בסמוך לאחר כינונה של הממשלה הבאה.

בעמדה שהוגשה לבית המשפט הודגש כי ועדת חקירה ממלכתית היא המסגרת המאפשרת לקיים חקירה מקצועית, אפקטיבית ובלתי תלויה. עוד נכתב כי יש להבטיח שהוועדה תהיה בעלת מאפיינים שיאפשרו לה לחקור את האירועים, להגיע לחקר האמת, להפיק לקחים ולהטיל אחריות אישית במקרים המתאימים.

לצד זאת, היועמ״שית ציינה כי מאז פרוץ המלחמה חלפו כשנתיים ועשרה חודשים, אך ממשלת ישראל טרם קיבלה החלטה בנוגע למתכונת החקירה והפקת הלקחים. בעמדה נטען כי העיכוב בקבלת ההחלטה עלול לפגוע באפקטיביות החקירה העתידית ואף להוביל לנזק ראייתי.

אלא שלדברי היועמ״שית, פרק הזמן שנותר עד הבחירות אינו מאפשר להניח שהממשלה הנוכחית תקבל החלטה בנושא. הבחירות לכנסת ה-26 צפויות להתקיים ב-26 באוקטובר, וישראל כבר מצויה בתקופת בחירות.

בעמדה צוין כי בהתאם לפסיקת בג"ץ בנוגע לפעילות ממשלת מעבר בתקופת בחירות, נכון שהממשלה הבאה היא שתידרש לסוגיה ותקבל החלטה בעניין.

בסיום העמדה נכתב: "על כן, מוצע אפוא, ככל שבית המשפט הנכבד יראה לנכון, כי תתאפשר הגשת הודעה מעדכנת בסמוך לאחר כינון הממשלה הבאה".

משמעות ההצעה היא שההליך בבג"ץ לא יוביל בשלב זה להכרעה מיידית מצד הממשלה הנוכחית. אם בית המשפט יקבל את עמדת היועמ״שית, המדינה תשוב ותעדכן בנושא לאחר הבחירות ולאחר הקמת הממשלה הבאה.