פעיל אחים לנשק. אילוסטרציה ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

ארגון "אחים ואחיות לנשק" הגיש קובלנה פלילית נגד עו"ד אילן בומבך, היועץ המשפטי של מפלגת הליכוד, בעקבות התבטאויותיו בתקשורת על היערכות הארגון לבחירות הקרובות. כך פרסם היום (שלישי) העיתונאי אביעד גליקמן.

הקובלנה הוגשה לבית משפט השלום בתל אביב באמצעות עורך הדין שחר בן מאיר, והיא כוללת ארבעה אישומים בגין פרסום לשון הרע בכוונה לפגוע. במוקד ההליך עומדות התבטאויות שהשמיע בומבך בראיונות לתקשורת ב-13 וב-14 באוקטובר, שבהן טען כי פעילי הארגון נערכים לפעול בקלפיות באופן שעלול לפגוע בתקינות הבחירות. הטענות על 40 אלף פעילים בקלפיות "לאריה דרעי אין אלוקים, אני יותר דתי ממנו!" | נפתלי בנט מתפוצץ באולפן 'כיכר' ישי כהן | 19.10.26 על פי הקובלנה, בומבך, המייצג את הליכוד בהליכים בפני ועדת הבחירות המרכזית, ייחס לארגון כוונה להציב עשרות אלפי פעילים בקלפיות במטרה להפריע למהלך ההצבעה. עוד נטען כי בומבך התייחס למערך של כ-40 אלף פעילים שלכאורה מתארגן לקראת יום הבחירות, והעלה טענות בדבר כוונה להפעיל לחץ על מצביעים, ליצור פרובוקציות ולשבש את פעילות הקלפיות. לטענת הארגון, הדברים מציגים את פעילותו כהיערכות מאורגנת לפגיעה בטוהר הבחירות, אף שאין בסיס להאשמות הללו. בקובלנה נטען כי מדובר בפרסומים שקריים שנעשו ביודעין ובכוונה לפגוע בשמו הטוב של הארגון ובפעילותו הציבורית. דורשים הרשעה פלילית בניגוד לתביעת לשון הרע אזרחית, שבמסגרתה מבקש התובע בדרך כלל פיצוי כספי, אחים ואחיות לנשק בחרו להגיש קובלנה פלילית, הליך שבו גורם פרטי רשאי להאשים אדם בעבירה פלילית במקרים שהחוק מתיר זאת.

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הארגון מבקש מבית המשפט להרשיע את בומבך בעבירה לפי סעיף 6 לחוק איסור לשון הרע, העוסק בפרסום לשון הרע בכוונה לפגוע.

העונש המרבי הקבוע בסעיף זה הוא שנת מאסר. עם זאת, מדובר בעונש הקבוע בחוק ולא בעונש שכבר נגזר או בהכרח יוטל במקרה הנוכחי.

כדי שתתקבל הקובלנה, יידרש בית המשפט לבחון את יסודות העבירה, לרבות הטענה שהפרסומים נעשו בכוונה לפגוע, וכן את טענות ההגנה ככל שיועלו.

הגשת הקובלנה אינה קביעה שבומבך עבר עבירה פלילית, והטענות נגדו טרם הוכרעו.