עיתונאי בן כספית הגיש לבית משפט השלום בהרצליה תביעת לשון הרע בסך 200 אלף שקל נגד ערוץ 14 וחברת החדשות של הערוץ, בעקבות פרסומים שעסקו בפגישה שקיים בעבר עם גורמים שהוצגו כקשורים לחמאס.

התביעה הוגשה ב-20 באוקטובר 2026, באמצעות עו"ד ליעד ורצהייזר, ומופנית נגד חברת ערוץ יהודי ישראלי בע"מ, המפעילה את ערוץ 14, ונגד חברת החדשות של הערוץ.

בכתב התביעה טוען כספית כי בערוץ פורסמו נגדו שורת פרסומים מכפישים, שנועדו להציג אותו באור שלילי בעיני הציבור.

"קמפיין השנאה של בן כספית נכשל"

במרכז התביעה עומדים פרסומים שעסקו בפגישה שקיים כספית עם קרובי משפחתם של חטופים, לאחר מתקפת שבעה באוקטובר.

על פי כתב התביעה, ערוץ 14 פרסם מודעה שבה הוצגה תמונתו של כספית לצד תמונתו של איש התקשורת ינון מגל.

על גבי התמונה הופיעה הכותרת: "קמפיין השנאה של בן כספית נכשל".

בהמשך נכתב כי לאחר סערה בעקבות אמירותיו של ינון מגל והוצאת מפרסמים מתוכניתו, נפגש כספית עם מקורבים לחמאס.

לטענת כספית, הפרסום יצר רושם מטעה ביחס לאופי הפגישה ולנסיבות שבהן התקיימה.

הטענה נגד הערוץ: הצגת הפגישה בהקשר מטעה

בכתב התביעה נטען כי הפרסומים ייחסו לכספית קשרים פסולים, תוך שימוש בתמונה ובכותרות שנועדו לפגוע בשמו הטוב.

לטענתו, הפגישה שאליה התייחס הערוץ התקיימה בהקשר של פעילותו העיתונאית, אך הוצגה לציבור באופן שיצר משמעות אחרת.

כספית טוען כי הדרך שבה שולבו הדברים בפרסומי הערוץ גרמה לפגיעה בשמו ובמעמדו הציבורי.

עוד נטען כי הפרסומים הופצו גם ברשתות החברתיות ובפלטפורמות הדיגיטליות של הערוץ, ולא רק במסגרת שידור טלוויזיוני.