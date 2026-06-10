מאי גולן ( Hadas Parush/Flash90 )

היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 השלימה את החקירה בעניינה של השרה לשיוויון חברתי וקידום מעמד האישה, חה"כ מאי גולן, ובעניינם של עובדי ציבור המקורבים לה ומעורבים נוספים. החקירה התנהלה בחשד לעבירות חמורות מתחום טוהר המידות, כך נמסר היום (רביעי) מדוברות המשטרה.

לאחר חקירה סמויה שנמשכה מספר חודשים ובאישור היועץ המשפטי לממשלה, יצאה היחידה בספטמבר 2025 לחקירה גלויה. החשדות המרכזיים כוללים ביצוע שורה של עבירות: שוחד, מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר, שיבוש מהלכי משפט והכשלת שוטר במילוי תפקידו. במסגרת החקירה נחקרו עשרות חשודים ועדים.

משרדי להב 433 ( צילום: יוסי אלוני - פלאש 90 )

היועמ"שית גלי בהרב-מיארה ( צילום: Oren Ben Hakoon/Flash90 )

כזכור, בשבועות האחרונים התייצבו לחקירה במשרדי להב 433 גם בכירים נוספים, ביניהם מנכ"ל משרד ממשלתי המזוהה עם מפלגת ש"ס. מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, נחקר בחשד למניעת פיטורים של מנהל כשרות במועצה דתית, כאשר החשד המרכזי הוא שאסר על ראש המועצה הדתית לפטר את העובד בשל השתייכותו המפלגתית. עורך דינו של אבידן הבהיר כי מרשו דרש מראש המועצה הדתית לקיים שימוע כדין ולא לפטר את העובד בניגוד לדין.

פרשת גולן מצטרפת לשורה של חקירות שחיתות שהתנהלו בחודשים האחרונים נגד בכירים במערכת הציבורית. בחודשים האחרונים נחקרו גם בכירים בהסתדרות, ובהם יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד, בפרשת "יד לוחצת יד", וכן סגן ראש עיריית נהריה ו-13 חשודים נוספים בחשד לשוחד והשתלטות על מכרזים.

כעת, לאחר השלמת החקירה, יעבור התיק לעיון הפרקליטות שתחליט האם להגיש כתב אישום נגד החשודים או לסגור את התיק. החלטת הפרקליטות צפויה להתקבל בחודשים הקרובים.