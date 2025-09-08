בית משפט השלום בראשון לציון גזר אתמול (ראשון) 20 שנות מאסר בפועל על מוחמד עגל, שכונה ע"י חוקרים "מלך הכופר". עגל הורשע בקבלת רכבים גנובים ובסחיטה באיומים, לאחר שניהל במשך כשנתיים מערך עברייני מאורגן ומתוחכם.

בנוסף לעונש המאסר, הוטל עליו קנס בסך 350 אלף שקלים ופיצויים לעשרות בעלי רכבים שנפלו קורבן לפעילותו.

פסק הדין, שניתן על ידי השופטת דורית סבן נוי, קבע כי עגל היה חוליה מרכזית בכנופיה שפעלה בין 2022 ל־2023. עגל יצר קשר עם בעלי רכבים שנגנבו, דרש מהם סכומי כסף שנעו בין 15 ל־40 אלף שקלים, ורק לאחר התשלום הסכים להשיב את רכושם. במקרים מסוימים אף איים לפרק רכבים לחלקים.

חקירת המשטרה, שהתבססה על האזנות סתר ותצפיות, חשפה כי הכנופיה הצליחה להשתלט על 45 כלי רכב. רק ארבעה מהם הושבו לבעליהם.

בדיון טענה הפרקליטות כי מדובר בתופעה רחבת היקף ומהחמורות שנחשפו בשנים האחרונות, וביקשה עונש של 20 עד 25 שנות מאסר. מנגד, ההגנה ביקשה להסתפק ב־3 עד 7 שנות מאסר בלבד, תוך הדגשת נסיבות אישיות והיעדר עבר פלילי.

השופטת סבן נוי דחתה את טענות ההגנה והדגישה כי מדובר בתופעה שמאיימת על ביטחון הציבור: "הנאשם הפך את גניבות הרכב לעסק כלכלי משגשג, תוך פגיעה יומיומית בתחושת המוגנות של אזרחי ישראל".

בית המשפט קבע כי יש להחמיר בענישה: "אין להבחין בין גניבה לבין קבלת רכב גנוב כחלק ממערך עברייני. עבירות הסחיטה מוסיפות נדבך חמור המחייב ענישה מרתיעה".

בסיכום קבעה השופטת עונש של 20 שנות מאסר בפועל, לצד הקנס ופיצויים לבעלי הרכבים. "יש להרתיע עבריינים ולמגר את התופעה", הדגישה.