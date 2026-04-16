כיכר השבת
לא יוכל להחליט על מינויים

ניצחון חלקי לבן גביר: בית המשפט לא הורה על פיטורים - אך הנפיק צווים נגד השר

בית המשפט העליון סירב לבקשת היועמ"שית להורות על פיטוריו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, והורה לצדדים להגיע להסכמות בנושא סמכויותיו | עם זאת, בית המשפט הוציא צווים לשר בן גביר בכל הנוגע למינויי בכירים (חדשות, משפט) 

5תגובות
הדיון בבג"ץ כעת (צילום: יונתן סינדל/Flash90)

בית המשפט העליון קבע מתווה זמני המגביל את התערבות השר במינויי קצינים בכירים ובשימוש בכוח משטרתי, תוך מתן הוראה להמשך הידברות על נהלי העבודה.

המשמעות המיידית היא כי בג"ץ סירב להורות על פיטוריו של השר לביטחון לאומי למרות בקשת היועמש"ית, אך הורה בד בבד על הגבלות בתפקידו של .

בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ פרסם היום (חמישי) החלטה בעתירות הנוגעות לכהונת השר לביטחון לאומי, במסגרתה הטיל מגבלות משמעותיות על סמכויות השר.

השופטים קבעו כי מעתה "השר לא יתבטא בעניין הפעלת כוח משטרתית כלפי אזרחים, לרבות חקירות מתנהלות".

החלטה זו, עליה חתומים תשעה שופטי ההרכב בראשות הנשיא יצחק עמית, נועדה לטייב רכיבים במתווה העקרונות שבין הדרג המדיני ל.

בנוגע למינויים בדרגות הבכירות, נקבע כי קידום קצינים מדרגת סנ"צ ומעלה בתחומי החקירות, אכיפת החוק וחופש הביטוי "ייעשה רק בהתאם להמלצת הספ"כ". ההחלטה מחייבת מתן הודעה של שבעה ימים מראש ליועצת המשפטית לממשלה, שתהא רשאית לחוות את דעתה על המינויים המתוכננים בטרם אישורם.

צעד זה מצמצם את מרחב התמרון של השר במינוי בעלי תפקידים רגישים במערכת אכיפת החוק.

במקביל, הורה בית המשפט ליועצת המשפטית לממשלה להגיש במעטפה סגורה את טיוטות הנהלים שהוחלפו בינה לבין נציגי השר עד ליום ה-19 באפריל. השופטים הורו כי "ראש הממשלה, השר והיועצת המשפטית לממשלה יבואו בדברים לצורך השלמת העבודה הנדרשת על טיוטות הנהלים". הצדדים נדרשים לעדכן את בית המשפט עד ל-3 במאי האם עלה בידם להגיע להסכמות או שמא נותרו מחלוקות הדורשות הכרעה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (90%)

לא (10%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
הם בשיטת הסלמי מעט מעט אסור לקבל זאת לשבור מולם הכלים
אלי
4
גם למיארה אמו של גונב הווסטים שלא נחקר וחבר מרעיה מגבילים לא למנות כי זה פוליטי? ודאי שלא כי 'מינוי פוליטי' זה שם מכובס למינוי של איש ימין
אריק
3
מה נצחון זה מה שהם ביקשו שלא ימנה להצר צעדיו ובזה הם הצליחו!!!! היו צריכים לצייר כביכול שרצו פיטורים שבאמת הכוונה היתה רק להצר צעדיו וכולם אוכלים את הלקרדה כאילו זה נצחון חלקי לבן גביר
דני
2
הפעם אצביע לעוצמה יהודית לא מאהבת מרדכי אלא משנאת המן
מנחם
1
הם גוססים. מנסים בכל השיטות...חבי כמעט רגע...
שרה

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר