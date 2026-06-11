כיכר השבת
חוסר תשומת לב?

בלי בושה | בעיצומה של השבת: ההחלטה הדרמטית של בית המשפט על העירייה החרדית

שופט בית המשפט המחוזי מיכאל קרשן קיבל החלטה בעתירה רגישה נגד עיריית אלעד החרדית, שעה וחצי בלבד לפני השקיעה. ברשות השופטת מגיבים לביקורת: "ייתכן ומחוסר תשומת לב" (משפט)

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בית המשפט המחוזי. אילוסטרציה (צילום: David Cohen/Flash90)

סערה במערכת המשפט ובמגזר החרדי: שופט בית המשפט המחוזי בלוד, מיכאל קרשן, עורר ביקורת נוקבת לאחר שנתן החלטה שיפוטית בעיצומו של יום השבת האחרון, במסגרת עתירה מנהלית רגישה שהוגשה נגד עיריית אלעד החרדית כך כתב העיתונאי טוביה יגלניק בגלי צה"ל.

ההחלטה המדוברת ניתנה כשעה וחצי לפני צאת השבת, ועסקה בעתירה שהגיש חבר מועצת העיר אלעד, יצחק חלה, נגד העירייה. העתירה עצמה עוסקת בטענות מורכבות לחוסר מינהל תקין ולחוסר שקיפות קיצוני בהתנהלות הרשות המקומית, אולם גורמים בסביבת המקרה תהו על הדחיפות הקיצונית שבגינה נדרש השופט לפעול דווקא במהלך השבת.

למרות חילול השבת שנלווה למתן ההחלטה בעיר החרדית, בעיריית אלעד בחרו בשלב זה שלא להגיש תלונה רשמית נגד השופט קרשן לכל הגורמים הרלוונטיים.

"לא דבר שמצריך החלטה בלב השבת"

אירוע זה מצטרף למתח הקיים בלאו הכי בין המגזר החרדי למערכת המשפט, במיוחד לאור העובדה שרק לאחרונה מתח נציב תלונות הציבור על השופטים ביקורת חריפה נגד שופטי בג"ץ, בעקבות מקרה דומה שבו נמסרה החלטה שיפוטית במהלך השבת. גורמים המעורים בפרטים הדגישו כי מדובר בנושא מנהלי מובהק, ובוודאי לא בעניין דחוק או כזה המוגדר כפיקוח נפש שמצדיק מתן החלטה בלב יום המנוחה.

מהרשות השופטת נמסר בתגובה: "מדובר בהחלטה טכנית בתיק - וייתכן ומחוסר תשומת לב ההחלטה ניתנה זמן קצר טרם צאת השבת

אלעדחילול שבתבית המשפטעיריית אלעד

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3
"מחוסר תשומת לב". מה שופט עושה בבית המשפט ביום שבת? אולי עשה את זה ב ZOOM?
יהושע
2
השופט קרשן לא סנילי כמוני וחריף מאד ומודע לכל מה שסביבו כולל לשעון שבידו ונותרה השאלה החוזרת האם בתי המשפט שונאים את החרדים והדתיים והמזרחיים וכל מי שאיננו שמאלן והאם הדיקטטורה המשפטית דוהרת במלוא עוזה להרוס לנו את המדינה שגופנו מחורר למענה.
הישיש
1
"שופט חילוני חילל שבת". באמת מפתיע, איך זה לא כותרת ראשית...
אורח לרגע

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