דרמה בכדורגל: שחקן מליגה בכירה נעצר בחשד להטיית משחקים

דרמה ענקית בספורט הישראלי: חקירה סמויה של יחידת להב 433 (מפלג שוחד והימורים בספורט), בשיתוף פעולה הדוק עם ההתאחדות לכדורגל, הובילה הבוקר למעצרו של שחקן כדורגל פעיל ובכיר, בחשד למעורבות עמוקה בפרשיית כנופיה הפועלת באזור מגדל העמק.

השחקן, שכרטיס השחקן שלו שייך לקבוצה בכירה בליגת העל והושאל העונה לקבוצה מהליגה הלאומית, נעצר בחשד שביצע שורה ארוכה של עבירות חמורות יחד עם מעורבים נוספים. בין החשדות המרכזיים נגדו.

הימורים בלתי חוקיים: ניהול והשתתפות בהימורים אסורים בהיקפים חריגים ובעצימות גבוהה.

ניהול והשתתפות בהימורים אסורים בהיקפים חריגים ובעצימות גבוהה. הטיית משחקים: חשד ישיר להשפעה פסולה על תוצאות ומהלכים על כר הדשא.

חשד ישיר להשפעה פסולה על תוצאות ומהלכים על כר הדשא. עבירות כלכליות: שלל עבירות מס והלבנת הון שבוצעו לכאורה במסגרת הפעילות.

מהמשטרה נמסר: "במסגרת החקירה עלה כי על פי החשד, השחקן הימר באופן שיטתי ולא חוקי, התנהלות שאינה הולמת באופן חד-משמעי את היותו שחקן פעיל ברישומים ובקבוצה בכירה".

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המעצר הדרמטי הבוקר אינו הצעד הראשון בפרשה. הוא מצטרף לגל מעצרים ממוקד שבוצע כבר בשבוע שעבר נגד חברים נוספים באותה כנופיה ממגדל העמק. חוקרי המשטרה מדגישים כי מדובר בפרשה מסועפת, וכי על פי התפתחות החקירה צפויים מעצרים וחקירות של מעורבים וחשודים נוספים כבר בימים הקרובים.