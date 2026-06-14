חברת חדשות 12 הסכימה לסגת מתביעת הענק בגובה 3 מיליון שקלים שהגישה נגד איש התקשורת אלי ציפורי בשלהי 2024. ההחלטה התקבלה במסגרת הסדר גישור שהושג בין הצדדים, בסיועה של המגשרת עו"ד שירה בריק-חיימוביץ', וקיבל תוקף של פסק דין בבית המשפט.

על פי תנאי ההסדר, חדשות 12 לא תקבל פיצוי כספי מציפורי. מנגד, איש התקשורת חתם על הבהרה לפיה הוא "חוזר ומבהיר כי אינו סבור שהתובעת היא באמת אל-ג'זירה או שיש לה קשר לאל-ג'זירה". כמו כן, התחייב ציפורי שלא לעשות עוד שימוש בכינוי הגנאי המזוהה עמו, "אל-ג'זירה 12". עם זאת, הוא לא נדרש להתנצל על שימוש העבר או למחוק מאות פרסומים קודמים שבהם הופיע הביטוי.

קרב הגרסאות והגידופים שלאחר הפסיקה

מיד לאחר מתן פסק הדין, מיהרו שני הצדדים לחשבונותיהם ברשתות החברתיות כדי להודיע על ניצחון מוחלט מבחינתם. בעוד שבחדשות 12 ראו בהתחייבותו של ציפורי להפסיק את השימוש בכינוי הישג משמעותי, ציפורי עצמו חגג את העובדה שלא שילם שקל אחד של פיצוי, ומיהר להבהיר כי המניעה חלה רק על הביטוי הספציפי.

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מיד לאחר מכן, העלה ציפורי פוסטים שכללו שלל גידופים חריפים חדשים נגד הערוץ, וכינה אותו בין היתר: "ערוץ דיבה", "הסתה", "שקרים", "רעל", "מנוולים", "בריונים" ו"נוכלים".

כזכור, התביעה המקורית הוגשה על ידי חדשות 12 באמצעות עורכי הדין ד"ר ישגב נקדימון, דקלה בירן ונוי הדר, לאחר שציפורי השתמש במאות הזדמנויות שונות בביטוי "אל-ג'זירה 12". בערוץ טענו אז כי ההשוואה לרשת הקטארית מהווה "פרסום של לשון הרע שקרית, פוגענית וחמורה מאין כמוה". מנגד, ציפורי, שיוצג על ידי עו"ד אוהד מחרז, טען להגנתו כי מדובר בתביעת השתקה מובהקת וכי הביטוי הוא סאטירי והומוריסטי בלבד, תוך שהוא משווה את עצמו לתוכנית הסאטירה "ארץ נהדרת".

בהסדר הגישור צוין כי ההתחייבות של ציפורי נעשתה "לפנים משורת הדין, ומבלי שיש בכך הודאה של הנתבע בטענות התובעת". ציפורי אף הוסיף בהסכם כי הצעד נעשה לאחר שבהליך הגישור פנו אליו בנימה אישית, ואילו היו פונים אליו כך טרם הגשת התביעה – היה נמנע מהשימוש בביטוי כבר אז.

חזית משפטית רחבה

ציפורי נחשב לאחד מאנשי התקשורת הבולטים המזוהים עם קמפיין התמיכה בראש הממשלה בנימין נתניהו, ובמיוחד במאבק נגד מערכת המשפט ואכיפת החוק. הסדר הגישור הנוכחי מול חדשות 12 הוא רק חלק מרשת מסועפת של הליכים משפטיים סביב איש התקשורת בשנים האחרונות:

ציפורי חויב לאחרונה בתשלום פיצויים בסך 200 אלף שקלים לכתב אבישי גרינצייג בגין מסע הכפשות. כמו כן, תביעת דיבה שהגיש נגד בכיר הפרקליטות לשעבר, יהודה שפר, נדחתה תוך שנקבע כי ציפורי השליט אווירת טרור ואלימות באולם הדיונים במשפט נתניהו.

נגד ציפורי מתנהלות תביעות דיבה בהיקפים חסרי תקדים, בהן תביעה של 5 מיליון שקלים מצד עדת המפתח ב"תיק 1000" הדס קליין, ותביעה של 275 אלף שקלים מצד רפ"ק אורי קנר, עד תביעה ב"תיק 4000".

בנוסף לתביעות האזרחיות, מתמודד ציפורי עם כתב אישום פלילי שהוגש נגדו בגין הטרדת עד, בעקבות פרסומיו נגד הדס קליין.