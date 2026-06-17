דרמה משפטית חריפה בעיצומה של המתיחות הביטחונית: בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק (בג"ץ) הוציא היום (רביעי), צו על-תנאי דרמטי המופנה נגד שורה של גופי שלטון וביטחון, בהם הכנסת, ממשלת ישראל, ראש הממשלה, שר הביטחון, צה"ל ושירות הביטחון הכללי (שב"כ).

ההחלטה, עליה חתומים הנשיא יצחק עמית והשופטות דפנה ברק-ארז ורות רונן, ניתנה במסגרת עתירה שהגישו ארגוני זכויות אדם ובהם הוועד הציבורי נגד עינויים, רופאים לזכויות אדם, המוקד להגנת הפרט, גישה ועדאלה.

במרכז ההחלטה עומדת דרישת שופטי בג"ץ מהמדינה וממערכת הביטחון לבוא ולנמק מדוע לא יבוטלו או יתוקנו סעיפים מרכזיים בחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים. מדובר בהוראות שעה שהתווספו לחוק המאריכות באופן משמעותי את פרקי הזמן שנקבעו לקיומה של ביקורת שיפוטית בעניינם של הכלואים, ובמקביל מאפשרות להאריך את תקופות מניעת המפגש של העצורים עם עורך דין.

סעיפים אלו, המצויים כעת תחת ביקורת חוקתית נוקבת של שופטי העליון, מחמירים באופן דרמטי את תנאי המעצר והזכויות המשפטיות של הכלואים מכוח החוק.