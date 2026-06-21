הליכוד לחוץ: "הצבעה חוזרת היא תקדים מסוכן; לא מבטלים בחירות"

ראש הממשלה בנימין נתניהו וסיעת הליכוד הגישו הודעה לבית המשפט העליון שבה הם מתנגדים נחרצות לקיום הצבעה חוזרת בכנסת, וטוענים כי בלתי מתקבל על הדעת שמי שלא מרוצה מתוצאות בחירות חשאיות יוכל להביא לביטולן.

תנועת הליכוד וראש הממשלה בנימין נתניהו הגישו הודעה רשמית לבית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, במסגרת העתירה שהגישו חברת הכנסת קארין אלהרר ושותפים נוספים.

בהודעה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין אילן בומבך ושי לוי, מביעים בליכוד תמיכה מלאה בעמדת יו"ר הכנסת לפיה אין לקיים הצבעה נוספת בנושא שבמחלקות, ומבקשים לדחות את דרישת העותרים.

במסגרת הטיעונים המשפטיים שהוגשו לבית המשפט, מבהירים נציגי הליכוד וראש הממשלה כי יו"ר הכנסת לא קבע כלל חדש כאשר הכריז כי מותר לצלם את ההליך. לפי עמדתם, מדובר בנוהג מוכר שהיה קיים במשכן הכנסת גם בעבר, בין היתר בעת קיומן של הבחירות לתפקיד מבקר המדינה, וכי חברי כנסת רבים נהגו לפיו באופן דומה גם במסגרת הבחירות הכלליות לכנסת.

בליכוד מדגישים בפני השופטים כי קבלת עמדת העותרים תהווה מהלך בלתי מתקבל על הדעת, שכן לא ייתכן שגורם פוליטי שאינו שבע רצון מתוצאותיהן של בחירות חשאיות כלשהן, יוכל להוביל לביטולן בדיעבד אך ורק באמצעות תיעוד עצמי שביצע.

כמו כן, ההודעה מבהירה כי הליך ההצבעה המדובר לא התקיים בניגוד לחוות דעתו של הייעוץ המשפטי לכנסת, אלא בוצע בהתאם להסכמות מפורשות שגובשו מראש בין הקואליציה לאופוזיציה, וזאת על רקע עמדת הייעוץ המשפטי עצמו שקבע כי אין איסור בדבר כפי שטוענים העותרים.

מעבר לכך, נציגי הליכוד מצביעים על שינוי נסיבות מהותי שמונע את האפשרות לקיים הצבעה חוזרת באותם תנאים, שכן מצבת חברי הכנסת השתנתה בעקבות התפטרותו של אחד מחברי המשכן, והמציאות הפוליטית הנוכחית אינה דומה לזו שהייתה קיימת בעת ההצבעה המקורית.

לטענתם, שינויים אלו עלולים להשפיע על תוצאות הבחירות ללא קשר לתיעוד העצמי המדובר, שנעשה ממילא על ידי חברי כנסת ספורים בלבד. לסיכום, מאשימים בליכוד את העותרים בניסיון ליצור תקדים מסוכן ובלתי מתקבל על הדעת, המעניק לצד פוליטי את החירות להתכחש להסכמות שבהן היה שותף, רק משום שתוצאת ההצבעה הסופית אינה מקובלת עליו