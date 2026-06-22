העתירה נמחקה: בית המשפט פסק שביג גלילות יפתח בשבת

בית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב מחק את העתירה שהוגשה נגד העירייה וראש העיר יצחק רוכברגר בעניין אכיפת חוק העזר, לאחר שהעירייה הציגה מדיניות אכיפה חדשה. השופט גלעד הס הדגיש: מחיקת העתירה אינה מעניקה פטור מאכיפה, והבהיר כי חובת האכיפה חלה גם על מתחם "ביג" נשוא העתירה. העירייה וחברת ביג חויבו בהוצאות.

בית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב-יפו, מפי כבוד השופט גלעד הס, הורה היום (שני) על מחיקת העתירה המנהלית שהוגשה נגד עיריית רמת השרון וראש העיר יצחק רוכברגר, אשר דרשה לחייב אותם לאכוף את חוק העזר העירוני האוסר על פתיחת בתי עסק בשבתות ובחגי ישראל. העתירה, שהוגשה על ידי בוריס כהן והסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל, התמקדה בפרט באי-אכיפה במתחם הקניות "ביג".

העתירה הוגשה במקור על רקע עמדתה הראשונית של העירייה כי אין מקום לאכוף את חוק העזר, שנחקק בשנת 1967, בטענה שהוא אינו רלוונטי עוד למרקם החיים הקיים כיום בעיר בכלל ובמתחם הספציפי בפרט.

המהפך בהליך: העירייה גיבשה מדיניות אכיפה

במהלך הדיונים חל שינוי בעמדת העירייה וראש העיר. בחודש מרץ האחרון הגישו המשיבים הודעה לבית המשפט לפיה גובשה מדיניות אכיפה אשר הוצגה בפני מועצת העיר, וכי מתבצעת אכיפה בפועל בשטח.

העותרים מצידם טענו בתגובה כי מדובר ב"ישראבלוף" וכי אין בכוונת העירייה לבצע אכיפה אמיתית ואפקטיבית שתוביל לסגירת העסקים, כפי שמחייבת פסיקת בג"ץ בהילכת ברמר נגד עיריית תל אביב.

בפסק הדין קבע השופט הס כי העתירה במתכונתה הנוכחית מיצתה את עצמה ודינה להימחק, שכן מטרתה המרכזית – אילוץ העירייה להכיר בחובת האכיפה ולגבש לה מנגנון – הושגה:

"ברור כי העתירה צלחה והתקבלה במישור זה, כך שהמשיבים הבהירו בכתבי הטענות, והמושל (ראש העיר) בהצהרתו בבית משפט היום, כי יש מקום לאכוף את חוק העזר הישן והקיים ובכוונתם לעשות זאת".

השופט הסביר כי מאחר ומדיניות האכיפה גובשה רק לפני כשלושה חודשים, טרם נצברה תשתית עובדתית מספקת המאפשרת לבית המשפט לבחון האם האמצעים שננקטים בפועל הם אפקטיביים או שמדובר בפעולה למראית עין בלבד.

בית המשפט מזהיר: חובת האכיפה נותרת בעינה

בפסק הדין הדגיש השופט כי מחיקת העתירה אינה פוטרת את העירייה מחובותיה. השופט ציין במפורש כי על המקרה חלה הילכת ברמר, המחייבת אכיפה באמצעים אפקטיביים כל עוד חוק העזר שריר וקיים.

"למען הסר ספק אבהיר, כי העתירה נמחקה לאור הצהרת המשיבים כי מבוצעת אכיפה של חוק העזר הקיים לרבות במתחם נשוא העתירה", כתב השופט בפסק הדין, והוסיף כי יש לראות בהחלטה מתן תוקף מחייב להצהרת ראש העיר כי יאכוף את החוק מכאן ולהבא. כמו כן נקבע כי אם העותרים יראו בעתיד הקרוב כי פעולות האכיפה אינן מספקות, הם רשאים להגיש עתירה חדשה על בסיס העובדות שיתגלו. השופט אף ציין כי ברקע קיים ניסיון של העירייה לתקן את חוק העזר העירוני, וכי להתפתחויות בעניין זה עשויה להיות השפעה בעתיד.

העירייה וחברת ביג חויבו בהוצאות

בסיום ההליך, ומאחר שהסעד המרכזי של העתירה התקבל והעירייה שינתה את התנהלותה, פסק השופט הוצאות לטובת העותרים. עם זאת, נקבע כי ההוצאות יהיו מתונות היות והעירייה פעלה לגיבוש המדיניות ללא צורך בצו שיפוטי קבוע.

נפסק כי עיריית רמת השרון (באמצעות המשיבה 2) תישא בהוצאות העותרים בסך של 5,000 ש"ח. במקביל, חויבה המשיבה 3, חברת "ביג מרכזי קניות", בתשלום הוצאות בסך 5,000 ש"ח נוספים לעותרים. הסכומים ישולמו בתוך 30 יום.

ממשרד הפנים נמסר" "מברכים על פסק הדין שניתן בבית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב-יפו, המבהיר כי כל עוד חוק העזר החדש של עיריית רמת השרון לא אושר כדין - חוק העזר הקיים הוא המחייב, ועל העירייה לפעול לאכיפתו בהתאם להצהרתה בפני בית המשפט."

"חוק העזר הקיים, שאושר בשנת 1967, קובע איסור על פתיחת בתי עסק בשבתות ובחגי ישראל, למעט חריגים מוגבלים שנקבעו בו. לפיכך, כל עוד לא אושר חוק עזר חדש בדרך הקבועה בדין, אין בידי העירייה להתנהל לפי הסדר עתידי או לפי מציאות שנוצרה בשטח, אלא עליה לאכוף את הדין התקף."

פסק הדין נותן תוקף לעקרון-יסוד של שלטון החוק: רשות מקומית אינה רשאית להימנע מאכיפת חוק עזר תקף רק משום שהיא סבורה כי נדרש הסדר חדש. שינוי הסדרים הנוגעים לפתיחת עסקים בימי מנוחה צריך להיעשות בדרך הקבועה בדין - באמצעות חוק עזר שייבחן ויאושר כדין, ולא באמצעות יצירת מציאות בשטח.