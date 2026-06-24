הקרב המשפטי על בחירת מבקר המדינה, עו"ד מיכאל ראבילוי, עולה שלב: הליכוד הגיש באמצעות עו"ד אילן בומבך תגובה חריפה לבג"ץ נגד העתירות המבקשות לפסול את ההליך בשל פגיעה בחשאיות מאחורי הפרגוד. בתגובה, שפורסמה על ידי מוטי קסטל, מאשימה המפלגה את האופוזיציה בציניות חסרת תקדים ובהפרה של ההסכמות המוקדמות שהושגו בין הצדדים.

"מי יכול היה לשער את תועפות הצביעות המסוגלות להישפך מגרונות המהללים את ערך היסוד של החשאיות?", כותב עו"ד בומבך בתשובתו לבג"ץ, ומבהיר כי מדובר בעתירה שנולדה אך ורק בגלל הפסד פוליטי בקלפי בקצה ההליך הרגיש. "הרי איש לא יאמין כי העתירות שלפנינו היו מוגשות אילו תוצאות הבחירה היו שונות".

"תעודת ביטוח צינית לאופוזיציה"

במרכז קו ההגנה של הליכוד עומדת הטענה כי שני הצדדים הגיעו להסכמות מחייבות לגבי מתווה ההצבעה (המתווה המשולש), אך האופוזיציה בחרה להתנער מהן ברגע שהתוצאות לא תאמו את ציפיותיה. לפי בומבך, חברי האופוזיציה יצרו לעצמם "תעודת ביטוח" פוליטית על גבו של בית המשפט.

"כמה ציניות? 'עננה' מאולצת בשמי מליאת הכנסת העניקה לאופוזיציה 'תעודת ביטוח' - אם יגיעו התוצאות המקוות, היא תטען כי הכנסת אמרה את דברה ולא תוסיף עוד; לא הגיעו? תתכחש האופוזיציה להסכמה ותתנער ממנה", תקף בומבך. "זה מצב win-win שיצרה האופוזיציה, ביטוי מובהק של ציניות בהתגלמותה".

אזהרה מפני תקדים מסוכן לבחירות הכלליות

מעבר למקרה הספציפי של בחירת המבקר, בליכוד מזהירים מפני ההשלכות הרוחביות של קבלת העתירה על שיטת הממשל והדמוקרטיה הישראלית. עו"ד בומבך תוהה בתשובתו האם פתיחת הפתח הזו לא תגלוש בסופו של דבר גם לערעור על תוצאות של בחירות ארציות: "האם טענות דומות שתעלה האופוזיציה בדבר הפרת חשאיות הבחירות, בכוונתה להעלות גם לאחר שיתבררו תוצאות הבחירות הכלליות? הדעת אינה סובלת את האפשרות הזו, ויש להישמר מלפתוח פתח לקיומה".

בשולי הדברים, הליכוד מבקש מבג"ץ לדחות את העתירות על הסף ולאכוף על חברי האופוזיציה את ההסכמות אליהן הגיעו בכנסת, תוך הדגשה כי פסיקה הפוכה תעמוד בניגוד מוחלט לפסיקה העקבית של בית המשפט לאורך השנים בכל הנוגע להתערבות בהליכים פנים-פרלמנטריים.