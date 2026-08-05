חבר הכנסת דן אילוז ( צילום: יונתן סינדל\פלאש90 )

מיד לאחר שחבר הכנסת דן אילוז הודיע על הצטרפותו למפלגת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן, בליכוד מיהרו להסיר אותו מקבוצת הוואטסאפ של המפלגה.

יו"ר הסיעה חבר הכנסת אופיר כץ היה זה שביצע את ההסרה, תוך שהוא מצרף הודעה עוקצנית במיוחד. "להתראות לפופוליסט ששכח מי הכניס אותו לכנסת. לא היה ליכוד מעולם", כתב כץ בהודעה שצירף להסרת אילוז מהקבוצה. אחד מחברי הכנסת הגיב להודעה באמצעות סמיילי צוחק. כפי שדווח בכיכר השבת, אילוז הודיע הערב על הצטרפותו הרשמית למפלגת ישראל ביתנו, לאחר שעזב את הליכוד לפני כשבועיים. בסרטון שפרסם הצהיר על תמיכתו בליברמן לראשות הממשלה, תוך שהוא מותח ביקורת חריפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו והנהגת הליכוד. אחרי שעזב את הליכוד: המפלגה החדשה שאליה בחר להצטרף דן אילוז יוני גבאי | 20:40 המעבר המפתיע מגיע לאחר תקופה ארוכה של מתיחות פנימית בתוך סיעת הליכוד. אילוז הפך לאחד הקולות הבולטים והעקביים ביותר במפלגה נגד הקו בנושאי דת ומדינה, ובמיוחד נגד חוק הפטור מגיוס וחוק יסוד לימוד תורה. במהלך כהונתו בכנסת הנוכחית בלט כאחד מקולות האופוזיציה הפנימית הבולטים בליכוד בכל הנוגע לסוגיית גיוס תלמידי הישיבות.

יו"ר הליכוד ראש הממשלה בנימין נתניהו ( צילום: צפריר אבייב\פלאש90 )

כחבר בוועדת החוץ והביטחון הוביל אילוז מאבק עיקש נגד חוק הגיוס - צעד שגרר אחריו סנקציות משמעותיות מצד סיעת האם שלו: הוא הודח מחברותו בוועדות הכנסת ונשללה ממנו הזכות להגיש הצעות חוק פרטיות. בריאיון שנערך עמו אמר כי "השותפות עם ההנהגה החרדית היא סכנה קיומית למדינת ישראל".

במהלך ההצבעה על חוק יסוד לימוד תורה בקריאה טרומית, אילוז הצביע נגד החוק למרות שהוחלט להסיר ממנו את הסעיף המשווה בין לומדי תורה למשרתים בצה"ל. עתה, עם המעבר הרשמי לישראל ביתנו, נסגר פרק נוסף בסאגה הפוליטית של אילוז.