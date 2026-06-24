ראש השב"כ לשעבר יורם כהן מאיים בתביעת ענק נגד ערוץ 14

ראש שירות הביטחון הכללי בדימוס, מר יורם כהן, המשמש כיום כמתמודד ברשימת מפלגת "יישר! עם איזנקוט" לכנסת, פתח בהליכים משפטיים חריפים בעקבות דברים קשים שנאמרו נגדו בשידור חי.

כהן הגיש כתב תביעה נגד חבר הפאנל מיכה קובי ומכתב התראה חמור לפני תביעה לערוץ 14, וזאת באמצעות משרד עורכי הדין "בן צור קורב ושות'".

הסערה המשפטית הנוכחית התעוררה בעקבות שידור תוכניתו של שמעון ריקלין בערוץ 14 ביום 17.6.2026. במהלך הפאנל, טען מיכה קובי כי יורם כהן לחץ אישית על ראש הממשלה כדי להוציא לפועל את שחרורו של יחיא סינוואר במסגרת העסקה, וכי עשה זאת שעה שבשירות הביטחון הכללי כבר ידעו כביכול כי סינוואר מתכוון לבצע טבח.

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קובי אף סירב לחזור בו או לסייג את דבריו כאשר נשאל שאלת הבהרה באולפן, וחתם את הקביעה במילים "זה מה שהיה".

בסביבתו של כהן ובמפלגת "יישר! עם איזנקוט" מבהירים כי מדובר בעובדות כוזבות ובשקרים מוחלטים, ומציינים כי ככל שמתחזקת האלטרנטיבה השלטונית שמציבה המפלגה, כך גובר קמפיין ההכפשות נגד חבריה.

במכתב מודגש כי הניסיון להדביק לראש השב"כ לשעבר אחריות אישית ומוסרית לתוצאות הטבח המחריד של ה-7 באוקטובר, על בסיס עובדות שלא היו ולא נבראו, מהווה לשון הרע מהמדרגה החמורה ביותר. הדברים קיבלו משקל קשה במיוחד מאחר שהם שודרו בערוץ טלוויזיה ארצי ובתוכנית אקטואליה בעלת תפוצה רחבה, דווקא בעת שכהן מתמודד בזירה הציבורית.

במסגרת מכתב ההתראה, נדרשת הנהלת ערוץ 14 לפרסם תיקון והתנצלות פומבית, ברורה וחד-משמעית באותה משבצת שידור בתוכניתו של שמעון ריקלין, בתוך 7 ימים.

על התיקון להבהיר באופן בולט כי הדברים שנאמרו נגד כהן אינם נכונים, כי הוא לא לחץ או פעל לשחרור סינוואר, וכי לא הייתה כל ידיעה על כוונות לטבח בעת השחרור. כמו כן, הערוץ נדרש להסיר לאלתר כל קטע וידאו, פוסט או אזכור של הפרסום הכוזב מכלל הפלטפורמות הדיגיטליות שלו, לרבות אתר האינטרנט, ערוץ היוטיוב והרשתות החברתיות. עורכי הדין הבהירו כי לא ניתן להסתפק בהסרה שקטה, ובמידה והדרישות לא ייענו במועד, יפעל כהן למיצוי זכויותיו ויגיש תביעה משפטית גם נגד הערוץ.