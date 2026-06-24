התמלילים מחקירתו של יונתן אוריך, מיועצי הקרובים של ראש הממשלה, חושפים את קו ההגנה שנקט בנוגע לחשדות לשיבוש חקירה ומחיקת ראיות – ואת הפער המסתמן מול העובדות שהיו ידועות בזמן אמת בצמרת הלשכה כך פרסם לראשונה אבישי גרינצייג.

במרכז חקירתו של אוריך עמד החשד כי ביצע מחיקת חומרים במטרה להעלים ראיות, רגע לפני שהפרשה התפוצצה בקול רעש גדול בתקשורת ובציבור.

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במהלך החקירה, הטיח בו החוקר באופן ישיר כי ביצע את המחיקה בתאריך המדובר בכוונה למחוק ראיות ולשבש חקירה.

אוריך הדף את ההאשמות וטען כי לא הייתה לו כל יכולת לדעת שהתנהלה חקירה סמויה באותן שעות. הוא השיב לחוקריו כי הדבר בלתי אפשרי, מכיוון שלא ידע על החקירה או על המעצר של פלדשטיין לפני שדווחו בתקשורת, אירוע שקרה רק כמה ימים לאחר מכן.

עוד הוסיף אוריך וניסה להרחיק את האירוע מכלל סביבת העבודה שלו, כשטען כי למעשה אף אחד בליכוד או בלשכה לא ידע על המעצר במשך כמה ימים, וכי באותו הזמן אף אחד לא ידע, לא רק הוא עצמו.

אלא שקו הגנה זה מתנגש באופן חזיתי עם העובדות ולוחות הזמנים של הפרשה כפי שהתרחשו בפועל מאחורי הקלעים. בניגוד מוחלט לטענת אוריך לפיה אף אחד בלשכה לא ידע על המתרחש, מבחינה עובדתית ראש השב"כ, רונן בר, עדכן אישית את ראש הממשלה בנימין נתניהו על דבר מעצרו של אלי פלדשטיין כבר ב-27 באוקטובר 2024 – יום המעצר עצמו.

המידע על המעצר והדרמה המתפתחת הופץ ונודע לכלל אנשי לשכת ראש הממשלה כבר באותו היום, מה ששומט את הקרקע תחת הטענה כי דבר המעצר התקבל בהפתעה רק עם הפרסומים בתקשורת.

ימים ספורים לאחר מכן, ב-30 באוקטובר 2024, פרסם העיתונאי מיכאל שמש לראשונה רמזים עמומים ומרומזים על דבר הפרשה, שהייתה אז תחת צו איסור פרסום גורף. פרסום ראשוני זה היווה עדות לכך שהסוד החל לדלוף החוצה רק לאחר שבכירי הלשכה כבר היו מעודכנים בפרטים הרגישים במשך ימים, בניגוד מוחלט לגרסה שהציג יועץ ראש הממשלה בחדר החקירות