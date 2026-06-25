שופטת בית משפט השלום לתעבורה בתל אביב (בת ים), שני שטרן, קיבלה באופן חלקי את טענת "הגנה מן הצדק" של אשת הציבור לימור אהבה לבנת, והורתה על מחיקת סעיפי האישום החמורים הנוגעים לעזיבת מקום תאונה, אי-הגשת עזרה ואי-השארת פרטים מכתב האישום שהוגש נגדה.

תאונת השרשרת והחבלה הקשה

לפי כתב האישום, ביולי 2023 נהגה לבנת ברחוב חיים לבנון בתל אביב ופגעה בנגרר שחנה בצד הדרך. לאחר שתמרנה קדימה ואחורה ופגעה בו שוב, נסעה לאחור והתנגשה בעוצמה ברכב אחר – פגיעה שהובילה לשבר מורכב בידה של הנהגת השניה ולניתוח.

בכתב האישום המקורי נטען כי לבנת לא עצרה, לא הגישה עזרה ולא השאירה פרטים, אלא פתחה בנסיעה מהירה קדימה, התנגשה ברכב נוסף וגרמה לתאונת שרשרת שבה נפגעו מספר רכבים ונהגים נוספים.

מחדל החקירה: סעיפי האישום "הגיחו לאוויר העולם" בפרקליטות

פרקליטה של לבנת, עו"ד יגאל טמיר, העלה טענה מקדמית לפיה מרשתו מעולם לא נחקרה באזהרה על עבירות ההפקרה ואי-מסירת הפרטים.

מגרסת חקירת המשטרה שהוגשה לבית המשפט עלה כי קצין הבוחנים שחקר את לבנת ארבעה ימים לאחר התאונה, הטיח בה אך ורק עבירות של אי-שמירת מרחק, גרימת נזק וחבלה, ונהיגה בקלות ראש. בשום שלב של החקירה היא לא נשאלה מדוע עזבה את המקום או מדוע לא הגישה עזרה. השופטת שטרן מתחה ביקורת על התביעה וציינה:

"נדמה שעבירות אלו הגיחו לאוויר העולם עת התגבש כתב האישום כ-20 חודשים לאחר התאונה... ככל ועלה בדעתו של תובע שבוצעו עבירות נוספות, היה עליו להפנות את התיק להשלמת חקירה טרם הוספתן".

השופטת: "מכווץ את הבטן, פגיעה חמורה בשמה הטוב"

התביעה ניסתה לטעון כי ניתנה ללבנת זכות היוועצות כללית וכי עליה היה להסביר מדוע המשיכה בנסיעה, אך בית המשפט דחה טענה זו לחלוטין וקבע כי זכות ההיוועצות מחייבת הטחת החשדות הספציפיים.

השופטת שטרן הדגישה בהחלטתה כי מדובר בעבירות המצריכות הוכחה של יסוד נפשי (מודעות או "עצימת עיניים"), וכי מניעת האפשרות מהנאשמת למסור את גרסתה קרוב למועד האירוע פגעה אנושות ביכולתה להתגונן.

בנוסף, קיבלה השופטת את הטענה כי ייחוס עבירות ההפקרה גרם לנאשמת, שהינה אשת ציבור, נזק קשה ומשמעותי לשמה הטוב מבלי שניתנה לה הזדמנות להגיב עליהן בחקירה.

"ההתנהלות המאשימה בתיק זה אל מול תוצאות הגשת כתב האישום כפי שהוא מכווצת את הבטן וגורמת לפגיעה חמורה בזכותה הבסיסית של הנאשמת לגבש גרסה ולהתגונן", סיכמה השופטת והורתה על ביטול ומחיקת ארבעת סעיפי האישום הנוגעים להתנהגות לאחר תאונה. לבנת תמשיך להישפט בגין העבירות של גרימת תאונת הדרכים והחבלה בלבד, עליהן נחקרה כחוק